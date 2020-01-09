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Luto na política

Vereador de Laranja da Terra morre aos 55 anos de infecção generalizada

Elcio Doring tinha 55 anos e estava no sexto mandato na Câmara Municipal. Velório e enterro serão no distrito de São Luiz de Miranda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 19:46

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 19:46

Elcio Doring, seis vezes vereador em Laranja da Terra Crédito: Divulgação | Câmara de Laranja da Terra
Morreu  na manhã desta quinta-feira (9), o vereador de Laranja da Terra Elcio Doring (PP), aos 55 anos, em decorrência de uma infecção generalizada. Ele estava no sexto mandato na Câmara Municipal da cidade que fica na região Noroeste do Espírito Santo. O parlamentar era o mais antigo no legislativo municipal.
Segundo Gilson Gomes Filho, também vereador na cidade e ex-presidente da Câmara, Elcio teve uma septicemia, uma infecção de pele característica da região onde vive em que a bactéria entra no organismo a partir de um pequeno ferimento como uma micose de unha ou picada de inseto.
Ele faleceu no hospital Dório Silva, na Serra, por septicemia. Ele era o nosso decano, muito atuante nas esferas municipais e estadual, sempre militando pelo distrito de São Luiz de Miranda, onde nasceu, viveu e será sepultado. Ele foi o único vereador eleito naquela região em toda a nossa história, revelou o colega de Câmara.

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Elcio exerceu o cargo de vereador em legislaturas que entre 1993 até 2020, com um único intervalo entre 2000 e 2005. 
O corpo do vereador será velado na área de eventos da própria residência a partir da noite desta quinta-feira (9), no distrito de São Luiz de Miranda, e a cerimônia será aberta ao público. O enterro será realizado também na localidade, por volta das 16h desta sexta-feira (10).
Em nota, a Prefeitura de Laranja da Terra e a Câmara Municipal lamentaram o falecimento. Veja na íntegra:

NOTA DE PESAR DA PREFEITURA DE LARANJA DA TERRA

"Não temos mais palavras para expressar todos os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor.
Laranja da Terra perde um homem, sério, honesto e cumpridor de seus deveres.
Elcio Doring exerceu o cargo de vereador e deixa como legado uma belíssima trajetória marcada pelo respeito ao próximo, amor e dedicação à família e amigos e relevantes serviços prestados ao nosso município.
É com profundo pesar que a Prefeitura Municipal vem se solidarizar com os familiares e amigos pelo falecimento do vereador Elcio Doring , ocorrido na manhã desta quinta-feira".

NOTA DE PESAR DA CÂMARA DE VEREADORES DE LARANJA DA TERRA

"Não temos mais palavras para expressar todos os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração de sua esposa Cléria e de seus filhos Camila e Matheus, e demais familiares e amigos neste momento de dor. Laranja da Terra perde um homem, sério, honesto e cumpridor de seus deveres.
Elcio Doring exerceu o cargo de vereador de Laranja da Terra nas legislaturas de 1993 - 1996, 1997 - 2000, 2005 - 2008, 2009 - 2012, 2013 - 2016 e de 2017 - 2020 e deixa como legado uma belíssima trajetória marcada pelo respeito ao próximo, amor e dedicação à família e amigos e relevantes serviços prestados ao município principalmente ao distrito do qual fazia parte São Luiz de Miranda .
É com profundo pesar que a Câmara Municipal de Laranja da Terra, vem em nome de todos os vereadores e funcionários da casa se solidarizar com os familiares e amigos pelo falecimento do vereador Elcio Doring".

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