Encontrada em casa

Apresentadora britânica Caroline Flack morre aos 40 anos

Flack namorou o cantor e ex-participante do programa Harry Styles e também teve um relacionamento com o príncipe Harry.

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 21:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2020 às 21:10
A jornalista Caroline Flack foi encontrada morta aos 40 anos em sua casa em Londres Crédito: Instagram/ Reprodução
A jornalista Caroline Flack foi encontrada morta aos 40 anos em sua casa em Londres neste sábado (15). De acordo com o portal Mirror, o advogado da família confirmou que Flack cometeu suicídio. 
À frente do reality britânico de namoros Love Island desde 2015, a apresentadora se afastou do programa em 2019, após acusações de agressão envolvendo seu namorado, o ex-tenista e modelo Lewis Burton. Na época, o próprio Burton testemunhou a favor da amada. 
Ela também apresentou jornais na televisão britânica. A partir de 2011, ficou famosa por liderar o programa The Xtra Factor ao lado de Olly Murs, correlato ao The X Factor, durante três temporadas. Flack namorou o cantor e ex-participante do programa Harry Styles e também teve um relacionamento com o príncipe Harry. 
A celebridade britânica iniciou a carreira no começo dos anos 2000, como atriz da série "Bo' Selecta". A bordo do canal ITV2, apresentou I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! NOW! entre 2009 e 2010 e The Xtra Factor, de 2011 a 2013.
Em outubro de 2015, Flack lançou uma autobiografia intitulada "Storm in a C Cup: My Autobiography", em que contou detalhes de seus relacionamentos com Harry Styles e príncipe Harry.

