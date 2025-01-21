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Obituário

1946
2025
Morre o desembargador e ex-presidente do TJES Sérgio Bizzotto, aos 78 anos
Magistrado estava em casa e morreu durante a madrugada desta terça-feira (21) em decorrência de falência múltipla dos órgãos

João Barbosa

Estagiário

Publicado em

21 jan 2025 às 11:11
Morreu nesta terça-feira (21), aos 78 anos, o desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça. O magistrado estava em casa e faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos.
Sérgio Bizzotto iniciou a carreira de advogado em 1971 e ingressou na magistratura em 1974. Em 2012 e 2013, o desembargador foi o responsável pela gestão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e, no biênio de 2014-2015, Bizzotto foi o presidente do TJES, onde se aposentou em 2021, pouco antes de completar 75 anos de vida e 50 de trabalho.
Na ocasião, recebeu a Comenda Grã-Cruz do Mérito Judiciário por seu desempenho ao longo da carreira jurídica e “pelo carinho e consideração especial que devotou à magistratura capixaba durante sua carreira”, como destacou o Tribunal de Justiça.
Ao se aposentar, o desembargador foi apontado por colegas como um homem brilhante, seguro e límpido em suas decisões, carregadas de seriedade e serenidade. Além do currículo profissional, Bizzotto também é lembrado pela paixão por faróis, já que era um colecionador dos itens.
Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), Sérgio Bizzotto era pós-graduado em Direito Processual Penal pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV), exerceu a advocacia e também atuou como membro do Ministério Público Estadual.
Segundo a família, seis meses após a aposentadoria o desembargador foi diagnosticado com encefalite autoimune, doença inflamatória que causa impactos no sistema imunológico cerebral. Pela enfermidade, Bizzotto ficou internado por três meses em São Paulo e após a alta saiu debilitado do hospital.
Desde então, o magistrado passou por outros problemas de saúde e chegou a ser diagnosticado com Alzheimer e também com um câncer no céu da boca. Ainda segundo a família, nos últimos dias, Bizzotto estava passando por cuidados paliativos.
Pouco depois da confirmação da morte de Bizzotto, o governador Renato Casagrande (PSB), lamentou o ocorrido e decretou luto de três dias no Estado. Casagrande escreveu em uma rede social que a carreira do “magistrado e escritor será eternamente lembrada, deixando um legado de sabedoria, ética e compromisso com a justiça”. Também nesta manhã, a Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages) destacou o pesar pelo falecimento de Bizotto.
Tribunal Regional Eleitoral do Estado, por sua vez, emitiu comunicado manifestando o pesar pela morte de Sérgio, citando que o magistrado teve participação marcante na história da justiça capixaba e prestando condolências aos familiares.
A família informou que o velório de Sérgio Bizzotto será realizado nesta quarta-feira (22) no Memorial House, no bairro Santa Lúcia, na Capital, em cerimônia aberta ao público. Na sequência, o corpo do magistrado será cremado no Cemitério Jardim da Paz, na Serra.

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