Morre o desembargador e ex-presidente do TJES Sérgio Bizzotto, aos 78 anos

Morreu nesta terça-feira (21), aos 78 anos, o desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça. O magistrado estava em casa e faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Na ocasião, recebeu a Comenda Grã-Cruz do Mérito Judiciário por seu desempenho ao longo da carreira jurídica e “pelo carinho e consideração especial que devotou à magistratura capixaba durante sua carreira”, como destacou o Tribunal de Justiça.

Ao se aposentar, o desembargador foi apontado por colegas como um homem brilhante, seguro e límpido em suas decisões, carregadas de seriedade e serenidade. Além do currículo profissional, Bizzotto também é lembrado pela paixão por faróis, já que era um colecionador dos itens.

Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), Sérgio Bizzotto era pós-graduado em Direito Processual Penal pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV), exerceu a advocacia e também atuou como membro do Ministério Público Estadual.

Segundo a família, seis meses após a aposentadoria o desembargador foi diagnosticado com encefalite autoimune, doença inflamatória que causa impactos no sistema imunológico cerebral. Pela enfermidade, Bizzotto ficou internado por três meses em São Paulo e após a alta saiu debilitado do hospital.

Desde então, o magistrado passou por outros problemas de saúde e chegou a ser diagnosticado com Alzheimer e também com um câncer no céu da boca. Ainda segundo a família, nos últimos dias, Bizzotto estava passando por cuidados paliativos.

Pouco depois da confirmação da morte de Bizzotto, o governador Renato Casagrande (PSB), lamentou o ocorrido e decretou luto de três dias no Estado. Casagrande escreveu em uma rede social que a carreira do “magistrado e escritor será eternamente lembrada, deixando um legado de sabedoria, ética e compromisso com a justiça”. Também nesta manhã, a Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages) destacou o pesar pelo falecimento de Bizotto.

Tribunal Regional Eleitoral do Estado, por sua vez, emitiu comunicado manifestando o pesar pela morte de Sérgio, citando que o magistrado teve participação marcante na história da justiça capixaba e prestando condolências aos familiares.