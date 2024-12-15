Morre Deja Caversan, o primeiro prefeito de Marilândia

Faleceu neste sábado (14) Djacir Gregório Caversan, conhecido como Deja, aos 82 anos. Ele completaria 83 no próximo dia 30 de dezembro. Ele foi o primeiro prefeito eleito de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, após a emancipação do município.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Marilândia publicou uma nota de pesar e declarou luto oficial por três dias em homenagem ao ex-prefeito.

Marilândia foi emancipada em 15 de maio de 1980, mas só em 1982 aconteceram as primeiras eleições municipais. Deja foi o primeiro prefeito eleito do município e esteve no cargo de 1983 a 1988.

O sepultamento estava previsto para as 14h deste domingo (15) no cemitério do município.