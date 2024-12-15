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Obituário

1941
2024
Morre Deja Caversan, o primeiro prefeito de Marilândia
Ele tinha 82 anos e foi o primeiro prefeito da cidade do Noroeste do Espírito Santo, emancipada em 1980

Wilson Rodrigues

Repórter

Publicado em 15 de Dezembro de 2024 às 15:21

Publicado em

15 dez 2024 às 15:21
Faleceu neste sábado (14) Djacir Gregório Caversan, conhecido como Deja, aos 82 anos. Ele completaria 83 no próximo dia 30 de dezembro. Ele foi o primeiro prefeito eleito de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, após a emancipação do município.
Nas redes sociais, a Prefeitura de Marilândia publicou uma nota de pesar e declarou luto oficial por três dias em homenagem ao ex-prefeito.
Marilândia foi emancipada em 15 de maio de 1980, mas só em 1982 aconteceram as primeiras eleições municipais. Deja foi o primeiro prefeito eleito do município e esteve no cargo de 1983 a 1988.
O sepultamento estava previsto para as 14h deste domingo (15) no cemitério do município.
Na época da eleição dele à Prefeitura de Marilândia em 1982, Djacir tinha como cunhado Gerson Camata, então governador eleito do Espírito Santo. Camata morreu em 2018. A relação próxima entre os dois políticos fortaleceu a colaboração entre os executivos estadual e municipal. Naquele período, Gerson destinou recursos significativos ao município, permitindo a realização de importantes obras como a pavimentação da rodovia Colatina-Marilândia.

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