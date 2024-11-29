Morre aos 81 anos o médico obstetra Milton Octavio Costa

Morreu nesta sexta-feira (29), aos 81 anos, o médico Milton Octavio Costa. Ele estava internado em um hospital de Vitória, em decorrência de um câncer descoberto no mês de julho. A informação foi confirmada pela filha Juliana Costa. Ela destacou que o pai teve “uma vida de doação”, e, durante várias décadas, atuou como ginecologista e obstetra na Capital, além de deixar um legado como professor de diversas gerações.

"Ele formou-se na segunda turma da Ufes e, durante muitos anos, foi professor de lá, deu aula na Emescam. Também trabalhou no Hucam por muito tempo. Formou muitos, foi professor de muitos e ajudou muitos a nascerem" Juliana Costa - Filha de Milton

Juliana contou à reportagem que Milton era descrito como uma pessoa alegre, caridosa e querida onde quer que fosse. Ele deixa a esposa, dois filhos e três netos.

O velório do médico está previsto para iniciar às 9h de sábado (30), no Crematório Jardim da Paz (Rua Reilly Duarte, Civit II), na Serra.

Mais de 30 anos de docência

Em nota, a Administração Central da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lamentou a morte, destacando a passagem de Milton pela instituição, na qual lecionou durante 33 anos.

“Costa ingressou na Ufes em 1971 e se aposentou em 2004, após mais de 30 anos de atuação no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Centro de Ciências da Saúde (CCS) e no Hospital Universitário Antonio Cassiano de Moraes (Hucam-Ufes). Em nome de toda a comunidade acadêmica, a Administração Central da Ufes manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos do professor.”

CRM-ES lamenta morte