Morre João Dalmácio, empresário que fundou hotéis Porto do Sol

O empresário João Dalmácio Castello Miguel, fundador dos hotéis Porto do Sol em Camburi e Guarapari, faleceu na noite de sábado (16), aos 88 anos. De acordo com informações divulgadas pela família, Dalmácio morreu em decorrência de complicações causadas por um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido na última quarta-feira (13). Em uma rede social, Márcio Castello, filho do empresário, lamentou a partida do pai e lembrou da paixão do empresário pelo clube do coração, o Flamengo

Além de sua atuação no setor hoteleiro, Dalmácio foi presidente do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Espírito Santo (IEPTB/ES) e proprietário do Cartório Privativo de Protestos de Títulos e Letras de Vitória. Em nota, o instituto lamentou a perda e destacou a contribuição do empresário para o desenvolvimento da atividade de protestos no Brasil.

"É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do doutor João Dalmácio Castello Miguel, fundador e único presidente do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Espírito Santo (IEPTB-ES) desde sua fundação até o ano de 2019, e titular do Cartório de Protesto de Títulos de Vitória", diz texto publicado pelo instituto.

O Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) também lamentou a morte de João Castello.

"Com muito pesar, o Sinoreg-ES informa que faleceu ontem, 16 de novembro de 2024, João Dalmácio Castello Miguel, Tabelião de Protesto do Cartório de Protesto de Títulos e Documentos da cidade de Vitória-ES. Deixamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos por esta inestimável perda", diz nota publicada no site da entidade sindical.