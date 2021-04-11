Advogada e ativista Mariana Zucarello morre aos 31 anos com Covid-19

Ativista dos Direitos Humanos no Espírito Santo, a advogada Mariana Zucarello morreu nesse sábado (10), aos 31 anos de idade – mais uma jovem vítima do novo coronavírus. Ela estava internada desde o final de março no Hospital Evangélico de Vila Velha e chegou a ter mais de 70% do pulmão comprometido.
Membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH), a também advogada Verônica Bezerra foi colega de trabalho. "Ela atuou na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) quando eu estava na Comissão de Direitos Humanos. Era muito atuante, muito aguerrida", lembra a colunista de A Gazeta.
"Tínhamos uma corrente de oração, mas infelizmente ela partiu. Uma perda irreparável"
Na luta contra a Covid-19, a Mariana passou duas semanas internada em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde ficou intubada. Há cerca de três dias, ela foi submetida a uma traqueostomia – procedimento cirúrgico que consiste na abertura um orifício na traqueia (via do sistema respiratório).
Entretanto, o destaque dela se deu em outra luta: por representatividade, igualdade e justiça. Atuante nos espaços políticos desde a adolescência, a jovem advogada desempenhou papéis importantes, principalmente, junto ao Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH) da Serra, na Grande Vitória.
Coordenadora-geral do CDDH, Galdene Santos lembra da trajetória da amiga. "A Mariana se aproximou de nós a partir das manifestações de 2013, quando ainda estava na universidade, mas ela já tinha um histórico de participação: vinha da Igreja Presbiteriana e o pai era presidente de um conselho de São Mateus", conta.
"Ela sempre ajudou com orientações a quem precisava de advogado e, na última gestão, virou diretora financeira. Sempre foi muito ativa na participação social e política e na interação com as instituições. E o outro lado é que, sempre que dávamos festas ou almoços, ela era a nossa cozinheira", continua.
"Ela deixa algumas marcas: de advogada e de militante comprometida e de menina alegre e entusiasmada"
Para além do terninho de advogada ou da doma de chef, Mariana também era responsável pela música. "Sempre pegava um violão. Cantava músicas populares e da igreja. Gostava muito de MPB", lembra Galdene, com carinho. A última mensagem que elas trocaram foi, justamente, no dia da internação da colega.
O enterro de Mariana Zucarello teve início às 13h deste domingo (11). Ela foi enterrada no Cemitério Jardim da Paz, no bairro Civit II, na Serra. Além do namorado, a jovem deixa inúmeros familiares, como mãe, irmã e irmão, de corações partidos.