Vereador de Sooretama, Paulão morre aos 61 anos

Vereador Paulo Correa da Silva, Paulão, de Sooretama Crédito: Câmara Municipal de Sooretama /Divulgação

O vereador de Sooretama , no Norte do Espírito Santo, Paulo Correa da Silva, conhecido como Paulão, morreu na manhã deste domingo (26), aos 61 anos de idade. De acordo com Klysmamm Marcelino, presidente do legislativo sooretamense, o colega sofreu um ataque cardíaco quando estava em casa. O presidente informou ainda que Paulão se recuperou recentemente de uma contaminação pelo novo coronavírus

O corpo de Paulão foi sepultado ainda na tarde deste domingo (26). Seguindo as orientações da autoridades de saúde, o corpo do político não foi velado para evitar aglomeração durante a pandemia do novo coronavírus.

No início da tarde, um cortejo fúnebre foi feito em homenagem ao vereador. O cortejo percorreu as principais ruas da cidade, passando pela Câmara Municipal, Prefeitura e escolas nas quais o vereador atuou enquanto professor.

Em sua página nas redes sociais, a Câmara Municipal de Sooretama comunicou o falecimento de Paulão. Em nota, lamentou profundamente a morte do edil e se solidarizou com os familiares e amigos. Além disso, a Casa ainda decretou luto de três dias.

Sua morte tão repentina enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda sociedade que lamenta a perda de um homem do povo, cidadão e um brilhante representante da sociedade, exemplar na honestidade, no caráter e na honra, disse a nota do legislativo.

Também nas redes sociais, a Prefeitura de Sooretama lamentou a morte do político e prestou solidariedade aos familiares e amigos de Paulão.

Paulão deixa como legado uma belíssima trajetória marcada pelo respeito ao próximo, amor e dedicação à família e aos amigos e relevantes serviços prestados ao nosso município. Sooretama perde um homem sério, honesto e cumpridor de seus deveres. Não temos palavras para expressar todos os nossos sentimentos, disse a nota do Executivo.

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