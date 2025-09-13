Home
Motociclista morre em colisão com carro na BR 381 em Nova Venécia

Motorista do veículo envolvido no acidente não tinha CNH e apresentava sinais de embriaguez, segundo a PM; ele foi preso em flagrante por homicídio culposo

Imagem de perfil de Fabrício Silva

Fabrício Silva

Jornalista / [email protected]

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 12:13

Um motociclista de 27 anos morreu em acidente envolvendo colisão em um carro na BR 381, na noite de sexta-feira (12), na região de Cedrolândia, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O condutor da moto não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada pela Polícia Militar no local. O motorista do carro, que apresentava sinais de embriaguez e não possuía carteria de habilitação (CNH), segundo a PM, foi preso.

Segundo a PM, o motorista relatou que transitava pela rodovia no sentido do trevo de Águia Branca quando foi surpreendido por um farol em seu rosto e, logo depois, sentiu um forte impacto, perdendo a consciência. Populares teriam tentado agredi-lo após o acidente, mas foram contidos com a chegada da polícia.

Durante os procedimentos, a PM verificou que o veículo possuía restrições administrativas, sendo recolhido ao pátio. De acordo com a Polícia Militar, o motorista não possuía CNH, apresentava sinais de embriaguez — como odor de álcool e olhos avermelhados — e confirmou ter ingerido bebida alcoólica na tarde do mesmo dia. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com aumento de pena por estar sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

A perícia da Polícia Científica foi acionada para realizar os trabalhos de investigação do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para necropsia e, posteriormente, ser liberado para os familiares.

