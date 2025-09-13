Noroeste do ES

Homem é morto a facada após discussão em São Domingos do Norte

Vítima, de 51 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento; suspeito, de 31 anos, foi preso em flagrante após confessar o crime

Fabrício Silva Jornalista

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 10:07

Um homem de 51 anos, identificado como Hélio da Rocha Pinheiro, foi morto com uma facada após discussão na noite de sexta-feira (12), no bairro Niterói, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo.

O suspeito, identificado como Flávio Ferreira de Santana, de 31 anos, foi preso em flagrante após confessar a autoria do crime.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima e o suspeito ingeriam bebida alcoólica quando iniciaram uma discussão. Durante o desentendimento, Flávio teria dado um tapa no rosto de Hélio, que reagiu empurrando o agressor. Em seguida, Flávio pegou uma faca e atingiu a vítima com um golpe no tórax.

Faca apreendida que teria sido usada para cometer o assassinato Crédito: Divulgação

Hélio foi socorrido por uma ambulância do município, com apoio do Samu, e levado ao Pronto Atendimento de São Domingos do Norte, mas não resistiu ao ferimento. A facada atingiu uma artéria, o que provocou a morte.

No local do crime, os policiais encontraram a faca usada pelo suspeito. O objeto foi apreendido e entregue na 15ª Delegacia Regional de Colatina.

Após buscas pela região, com apoio de equipes da Polícia Militar de Governador Lindenberg, os militares localizaram o suspeito no terceiro andar de um prédio no centro da cidade. Flávio se entregou, confessou o crime e foi conduzido para a Delegacia Regional de Colatina, onde permanece à disposição da Justiça.

