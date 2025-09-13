Home
Homem é morto a facada após discussão em São Domingos do Norte

Vítima, de 51 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento; suspeito, de 31 anos, foi preso em flagrante após confessar o crime

Fabrício Silva

Jornalista / [email protected]

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 10:07

Um homem de 51 anos, identificado como Hélio da Rocha Pinheiro, foi morto com uma facada após discussão na noite de sexta-feira (12), no bairro Niterói, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo.

O suspeito, identificado como Flávio Ferreira de Santana, de 31 anos, foi preso em flagrante após confessar a autoria do crime.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima e o suspeito ingeriam bebida alcoólica quando iniciaram uma discussão. Durante o desentendimento, Flávio teria dado um tapa no rosto de Hélio, que reagiu empurrando o agressor. Em seguida, Flávio pegou uma faca e atingiu a vítima com um golpe no tórax.

Faca apreendida após Hélio da Rocha Pinheiro ser morto depois de uma discussão em São Domingos do Norte
Faca apreendida que teria sido usada para cometer o assassinato Crédito: Divulgação

Hélio foi socorrido por uma ambulância do município, com apoio do Samu, e levado ao Pronto Atendimento de São Domingos do Norte, mas não resistiu ao ferimento. A facada atingiu uma artéria, o que provocou a morte.

No local do crime, os policiais encontraram a faca usada pelo suspeito. O objeto foi apreendido e entregue na 15ª Delegacia Regional de Colatina.

Após buscas pela região, com apoio de equipes da Polícia Militar de Governador Lindenberg, os militares localizaram o suspeito no terceiro andar de um prédio no centro da cidade. Flávio se entregou, confessou o crime e foi conduzido para a Delegacia Regional de Colatina, onde permanece à disposição da Justiça.

