ES recebe novo alerta de chuvas intensas em 43 cidades; veja lista

Inmet avisa que volume de chuva esperado é entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 10:34

O final de semana será de chuva e vento forte no Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de chuvas intensas para 43 municípios do Estado. O aviso é válido até as 20 horas deste sábado (14).

CONFIRA A LISTA DE MUNICÍPIOS

Alfredo Chaves

Anchieta

Aracruz

Boa Esperança

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Colatina

Conceição da Barra

Domingos Martins

Fundão

Governador Lindenberg

Guarapari

Ibiraçu

Iconha

Itapemirim

Jaguaré

João Neiva

Linhares

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Montanha

Mucuri

Nova Venécia

Pedro Canário

Pinheiros

Piúma

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

São Roque

Serra

Sooretama

Vargem Alta

Viana

Vila Valério

Vila Velha

Vitória

O volume de chuva esperado é entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também há orientação de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Já o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informou que no domingo (14), a umidade vinda do mar mantém a instabilidade no Espírito Santo.

Há previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões, menos frequente no Norte e no Noroeste. O vento sopra fraco a moderado pelo litoral.

Na Grande Vitória, a temperatura varia de 18 °C e 25 °C. Na Região Sul, os termômetros marcam mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

A Região Serrana terá variação de 12 °C a 23 °C, enquanto que na Região Norte, de 20 °C e 26 °C e na Região Noroeste, de 18 °C a 25 °C.

