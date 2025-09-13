ES recebe novo alerta de chuvas intensas em 43 cidades; veja lista

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 10:34
O final de semana será de chuva e vento forte no Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de chuvas intensas para 43 municípios do Estado. O aviso é válido até as 20 horas deste sábado (14).
O volume de chuva esperado é entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também há orientação de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Já o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informou que no domingo (14), a umidade vinda do mar mantém a instabilidade no Espírito Santo.
Há previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões, menos frequente no Norte e no Noroeste. O vento sopra fraco a moderado pelo litoral.
Na Grande Vitória, a temperatura varia de 18 °C e 25 °C. Na Região Sul, os termômetros marcam mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.
A Região Serrana terá variação de 12 °C a 23 °C, enquanto que na Região Norte, de 20 °C e 26 °C e na Região Noroeste, de 18 °C a 25 °C.
