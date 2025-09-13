Home
ES recebe novo alerta de chuvas intensas em 43 cidades; veja lista

Inmet avisa que volume de chuva esperado é entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 10:34

O final de semana será de chuva e vento forte no Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de chuvas intensas para 43 municípios do Estado. O aviso é válido até as 20 horas deste sábado (14).

  • CONFIRA A LISTA DE MUNICÍPIOS
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Aracruz
  • Boa Esperança
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Domingos Martins
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guarapari
  • Ibiraçu
  • Iconha
  • Itapemirim
  • Jaguaré
  • João Neiva
  • Linhares
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucuri
  • Nova Venécia
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • São Roque
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Viana
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

O volume de chuva esperado é entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também há orientação de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Já o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informou que no domingo (14), a umidade vinda do mar mantém a instabilidade no Espírito Santo.

Há previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões, menos frequente no Norte e no Noroeste. O vento sopra fraco a moderado pelo litoral.

Na Grande Vitória, a temperatura varia de 18 °C e 25 °C. Na Região Sul, os termômetros marcam mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

A Região Serrana terá variação de 12 °C a 23 °C, enquanto que na Região Norte, de 20 °C e 26 °C e na Região Noroeste, de 18 °C a 25 °C.

