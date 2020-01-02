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Incêndio no Norte do ES

Fogo destrói galpão com mais de 25 toneladas de recicláveis em São Mateus

O incêndio começou na tarde desta quarta-feira (1º), pouco depois das 15h. A Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de São Mateus informou que além do material, três prensas foram destruídas pelas chamas

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 12:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 12:03
O incêndio destruiu parte do galpão que fica no bairro Vitória, em São Mateus Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Um incêndio que atingiu o galpão da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, assustou moradores do bairro Vitória, no município. O fogo começou por volta das 15h desta quarta-feira (1º) e mobilizou diversas equipes do Corpo de Bombeiros no combate às chamas.
No local havia pelo menos 25 toneladas de materiais recicláveis em 47 fardos prontos para comercialização. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi necessário uso de uma retroescavadeira para ajudar a combater os pequenos focos de fogo. Não há registro de feridos.
O prejuízo, segundo o coordenador da Associação é de R$ 12 mil Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Segundo Osório Gomes de Oliveira, coordenador da Associação, o espaço funciona há dez anos e conta 13 associados. Diante do incêndio que destruiu parte do galpão, ele afirma que o prejuízo é grande. Em dinheiro, as perdas ficam em torno de R$ 12 mil em material reciclável. Já quanto aos equipamentos queimados, tivemos três prensas destruídas, explica.

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Caminhões-pipas do Corpo de Bombeiros de São Mateus e também de Nova Venécia foram utilizados para combater as chamas. A Prefeitura de São Mateus também disponibilizou outros dois veículos. Segundo a administração municipal, o espaço possui licença para operar. As causas do incêndio serão investigadas.
*Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte

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