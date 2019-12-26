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Muita fumaça

Prédio é evacuado no Centro de Vitória após princípio de incêndio

O pedido para esvaziar o edifício foi feito pelo síndico; o Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o foco do incêndio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 17:43

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 17:43

Corpo de Bombeiros atende ocorrência em edifício da Vila Rubim, em Vitória Crédito: Internauta | A Gazeta
Moradores de um edifício da Avenida Cleto Nunes, na Vila Rubim, no Centro de Vitória, tiveram que sair às pressas a pedido do síndico por conta de um princípio de incêndio no 7º andar. 
Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h20 e, com a ajuda dos moradores, controlou o fogo. Questionado pela reportagem de A Gazeta, a corporação disse que o solicitante relatou que havia muita fumaça saindo das janelas.
"A equipe de combate controlou o incêndio com a ajuda dos próprios moradores e foi realizado o rescaldo do local. Não houve vítimas. O proprietário não solicitou a perícia", disse em nota. A motivação do incêndio não foi informada.

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