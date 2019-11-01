Família é amarrada e roubada por bandidos armados no Noroeste do ES

Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira

Uma família passou por momentos de terror na zona rural de São Domingos do Norte, Região Noroeste do Estado, na noite desta quinta-feira (31). Isso porque três bandidos armados e encapuzados invadiram a residência, em Córrego São João do Dumer, amarraram os moradores e roubaram dinheiro, carro e até armas. Uma idosa de 75 anos é uma das vítimas.

Segundo a Polícia Militar, três moradores estavam na casa na hora do assalto. Eles foram surpreendidos pelos três suspeitos, que invadiram o local armados. Um deles estava com um capuz com um desenho de caveira e os outros dois usavam camisetas para esconder o rosto.

Os criminosos exigiram todo o dinheiro das vítimas. Eles roubaram R$ 1.100 em dinheiro, um celular, dois cordões de ouro e ainda três armas que estavam na residência (um revólver calibre 38, outro calibre 32 e ainda outro revólver calibre 38 que não funciona).

FUGA

Após o assalto, os acusados amarraram as vítimas e prenderam todas em um quarto. Em seguida, os bandidos ainda fugiram com um veículo Fiat Strada de cor branca, de propriedade de um dos moradores da casa.

Cerca de uma hora depois, um jovem de 23 anos conseguiu se desvencilhar das amarras, libertou as outras duas reféns (a idosa e uma mulher de 47 anos) e acionou a PM. Os militares realizaram buscas na região, mas não encontraram os suspeitos.

POLÍCIA CIVIL