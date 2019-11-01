Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em São Domingos do Norte

Família é amarrada e roubada por bandidos armados no Noroeste do ES

Criminosos invadiram residência na zona rural do município, aterrorizaram os moradores e ainda levaram celular, dinheiro, joias, um carro e até armas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 11:15

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 11:15

Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Uma família passou por momentos de terror na zona rural de São Domingos do Norte, Região Noroeste do Estado, na noite desta quinta-feira (31). Isso porque três bandidos armados e encapuzados invadiram a residência, em Córrego São João do Dumer, amarraram os moradores e roubaram dinheiro, carro e até armas. Uma idosa de 75 anos é uma das vítimas.
Segundo a Polícia Militar, três moradores estavam na casa na hora do assalto. Eles foram surpreendidos pelos três suspeitos, que invadiram o local armados. Um deles estava com um capuz com um desenho de caveira e os outros dois usavam camisetas para esconder o rosto.
Os criminosos exigiram todo o dinheiro das vítimas. Eles roubaram R$ 1.100 em dinheiro, um celular, dois cordões de ouro e ainda três armas que estavam na residência (um revólver calibre 38, outro calibre 32 e ainda outro revólver calibre 38 que não funciona).

FUGA 

Após o assalto, os acusados amarraram as vítimas e prenderam todas em um quarto. Em seguida, os bandidos ainda fugiram com um veículo Fiat Strada de cor branca, de propriedade de um dos moradores da casa.
Cerca de uma hora depois, um jovem de 23 anos conseguiu se desvencilhar das amarras, libertou as outras duas reféns (a idosa e uma mulher de 47 anos) e acionou a PM. Os militares realizaram buscas na região, mas não encontraram os suspeitos.

POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha e, até o momento, não há detidos. Informações adicionais, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato.

Veja Também

Caixas eletrônicos são arrombados em São Domingos do Norte

Produtores de Jaguaré vão à Assembleia Legislativa pedir mais segurança

Encapuzados invadem casa e fazem família e até bebê reféns em Jaguaré

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados