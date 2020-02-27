Material colhido do capixaba será analisado na FioCruz, no Rio de Janeiro Crédito: Pixabay

A Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ) informou que serão necessários novos exames para confirmar ou descartar a suspeita de coronavírus em um capixaba de 25 anos , que apresentou problemas respiratórios após uma viagem a Singapura. Os resultados dos primeiros exames, realizados pelo Laboratório Central do Espírito Santo e divulgados nesta quinta-feira (27), descartaram que o paciente esteja infectado por doenças virais já presentes no Estado.

De acordo com a Sesa, a investigação laboratorial deu negativo para a presença do vírus sincicial respiratório, bem como os que causam as influenzas do tipo A e B. Por isso, o material coletado do paciente será enviado ao laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (FrioCruz), no Rio de Janeiro , por transporte aéreo, na manhã desta sexta-feira (27).

Your browser does not support the audio element. Exame não descarta coronavírus em capixaba com suspeita da doença

Por lá, o material colhido do paciente será testado para a presença de outros vírus respiratórios  incluindo o Covid-19. O resultado deve ser divulgado em até sete dias. Se a suspeita for confirmada, este será o primeiro cado de infecção no Espírito Santo e o capixaba deverá ser encaminhado para o Hospital Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra.

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Desde o momento da suspeita, o jovem está em isolamento domiciliar na própria casa em Aracruz , no Norte do Estado. O paciente apresenta quadro clínico leve (febre, coriza e mialgia), sem sinais de gravidade e, nesses casos, este procedimento é o indicado, de acordo com o protocolo adotado no Brasil, informou a Sesa.

O caso foi considerado suspeito por causa dos sintomas, mas também pela origem do rapaz. Na última sexta-feira (21), o Ministério da Saúde passou a considerar suspeitas também as pessoas com histórico de viagem a mais sete países asiáticos: Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Camboja, Vietnã, Tailândia e Singapura  justamente onde estava o capixaba.

O PROCESSO DE DIAGNÓSTICO

Para confirmar ou descartar um caso suspeito de coronavírus no Espírito Santo , o serviço médico recolhe material do paciente e o encaminha para o Laboratório Central (Lacen), da Secretaria Estadual de Saúde, onde é possível identificar se a pessoa está infectada com um vírus de alguma outra doença já presente no Estado. Se isso acontecer, o caso é encerrado.

Caso contrário, o material segue para o laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (FrioCruz) no Rio de Janeiro. A partir do momento em que ele é recebido, começa a contar o prazo de sete dias, dentro do qual o resultado deve ser liberado. Se a suspeita de coronavírus for confirmada, o paciente irá para o Hospital Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra, ou para o Hospital Infantil, em Vitória.

DESCARTADA A PRIMEIRA SUSPEITA NO ES

UM CASO CONFIRMADO NO BRASIL