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Chuva no ES

Em um mês, choveu 800% a mais que o esperado em Ecoporanga

Eram esperados 15 mm de chuva para janeiro. Ao final do mês, o órgão registrou 135 mm, segundo o Inmet

Publicado em 10 de Março de 2020 às 16:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 16:43
Chuva extrapola limite de pluviômetro - aparelho utilizado para medir a quantidade de água Crédito: Internauta
O município de Ecoporanga, Noroeste do Espírito Santo, recebeu mais de 800% da chuva que estava prevista para o mês de janeiro. De acordo com dados estatísticos do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) no Estado, eram esperados 15 mm de chuva para janeiro. Ao final do mês, o órgão registrou 135 mm. O volume representa 804% a mais do que era esperado para o período.
O monitoramento do Inmet considera a chegada das frentes frias no Espírito Santo como um dos fatores que favorecem a formação de chuvas intensas. A metereologista Marlene Leal destacou a formação de baixa pressão na região Sudeste. Em fevereiro, eram esperados 77.6 mm. No segundo mês do ano, choveu 50.4 mm, o que significa 35% abaixo da expectativa.
Já para março, a previsão indica que a cidade terá 56.9 mm. Até o dia 9 deste mês, já foram 42.6 mm. De acordo com os dados metereológicos do Inmet, o volume representa 25% abaixo do que está previsto. Vale lembrar que a estimativa é para o mês inteiro.
Uma frente fria atingiu o Espírito Santo e ficou estacionada no litoral da região Sudeste. Além desse sistema mais largo, pegando do litoral para o mar, tivemos uma formação de baixa pressão. A baixa pressão está sempre associada a instabilidade e ao mau tempo e indica que podem ocorrer chuvas fortes, explicou Marlene.
Apesar do volume de chuva chamar a atenção, o coordenador da Defesa Civil de Ecoporanga, Nilson Teixeira, disse que os temporais registrados no município não deixaram ninguém fora de casa. 
"Teve um período em janeiro que choveu durante quatro dias e quatro noites inteiros. Apesar disso, foi tudo dentro da normalidade. Algumas barreiras e algumas árvores caíram, mas não teve ninguém ferido e ninguém precisou sair de casa. Ontem (segunda-feira) choveu bastante, por exemplo, mas hoje está tranquilo. A gente tem plano de contingência, mas nunca precisou executar", afirmou.

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