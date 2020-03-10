Em um mês, choveu 800% a mais que o esperado em Ecoporanga

Chuva extrapola limite de pluviômetro - aparelho utilizado para medir a quantidade de água Crédito: Internauta

O município de Ecoporanga , Noroeste do Espírito Santo, recebeu mais de 800% da chuva que estava prevista para o mês de janeiro. De acordo com dados estatísticos do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) no Estado, eram esperados 15 mm de chuva para janeiro. Ao final do mês, o órgão registrou 135 mm. O volume representa 804% a mais do que era esperado para o período.

O monitoramento do Inmet considera a chegada das frentes frias no Espírito Santo como um dos fatores que favorecem a formação de chuvas intensas. A metereologista Marlene Leal destacou a formação de baixa pressão na região Sudeste. Em fevereiro, eram esperados 77.6 mm. No segundo mês do ano, choveu 50.4 mm, o que significa 35% abaixo da expectativa.

Já para março, a previsão indica que a cidade terá 56.9 mm. Até o dia 9 deste mês, já foram 42.6 mm. De acordo com os dados metereológicos do Inmet, o volume representa 25% abaixo do que está previsto. Vale lembrar que a estimativa é para o mês inteiro.

Uma frente fria atingiu o Espírito Santo e ficou estacionada no litoral da região Sudeste. Além desse sistema mais largo, pegando do litoral para o mar, tivemos uma formação de baixa pressão. A baixa pressão está sempre associada a instabilidade e ao mau tempo e indica que podem ocorrer chuvas fortes, explicou Marlene.

Apesar do volume de chuva chamar a atenção, o coordenador da Defesa Civil de Ecoporanga, Nilson Teixeira, disse que os temporais registrados no município não deixaram ninguém fora de casa.