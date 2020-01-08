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Surpresa

Criança capixaba realiza sonho ao ganhar festa com a presença de PMs

Guilherme, que completou cinco anos, sonha em ser militar no futuro. Aniversariante vestiu até uma mini-farda

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 08:00
Surpresa emocionou a criança e os militares que participaram da ação Crédito: Maciel Foto e Vídeo/ Divulgação
O pequeno Guilherme de Oliveira Pereira, morador de Água Doce do Norte, no Noroeste do Estado, jamais vai se esquecer do seu aniversário de 5 anos. Admirador da Polícia Militar (PM), ele foi surpreendido com a presença de militares e até uma viatura na festa dele, no último sábado (4). A comemoração contou ainda com decoração com objetos que lembram a corporação, um bolo temático e o aniversariante vestiu até uma mini-farda.
De acordo com Geiza de Oliveira, mãe do Guilherme, o sonho do menino é ser policial militar e não é a primeira vez que ele pede uma festa com o tema.
O Guilherme sempre gostou da PM ele fica encantado quando se depara com uma viatura. Quando ia completar 3 anos, ele pediu uma festa com esse tema e eu acabei enrolando. Aconteceu a mesma coisa no aniversário de quatro anos, porque eu achava muito difícil conseguir a decoração. Agora não teve jeito, ele pediu novamente e nós conseguimos fazer a decoração com ajuda das minhas irmãs, contou a mãe.
Guilherme que completou cinco anos sonha em ser militar no futuro Crédito: Maciel Foto e Vídeo/ Divulgação
A mãe de Guilherme relatou ainda que para completar o sonho da criança ela procurou a polícia na cidade e contou que o filho era apaixonado pela PM, e que iria fazer o aniversário com o tema. Com isso, sugeriu que seria uma grande surpresa se alguém da equipe policial pudesse comparecer na festa. Mas a surpresa foi muito maior, os militares levaram uma viatura e colocaram ela dentro do espaço que a comemoração era realizada. Quando chegou no local o aniversariante não segurou a emoção.
"Quando o Guilherme chegou estava tudo pronto. Os convidados, a viatura e os policiais já estavam lá. Foi uma grande surpresa, ele se emocionou muito. Ele ficou muito feliz e falou que foi o dia mais feliz da vida dele, e que agora é o mais novo ajudante da polícia na cidade"
Geiza Valeriano de Oliveira  - Mãe do Guilherme
Mas a surpresa, não reservou emoções apenas para o aniversariante. Os militares que participaram da ação também ficaram muito emocionados e felizes de participar desse momento inesquecível na vida do garoto.
É a primeira vez que a Polícia Militar participa de uma ação desse tipo na cidade. Foi emocionante. Nós recebemos muito carinho do Guilherme e da família dele, e também e de todas as crianças que estavam na festa. A mensagem que fica para todos nós policiais é que somos admirados, disse o Sargento Luciano, que esteve no aniversário ao lado dos Sargentos Abelha e Wagno.
É a primeira vez que a Polícia Militar participa de uma ação desse tipo em Água Doce do Norte Crédito: Maciel Foto e Vídeo/ Divulgação
Ainda de acordo com o Sargento Luciano, ele estava de folga na data do aniversário mas fez questão de ir ao evento, já que ele que recebeu o pedido. Ele contou ainda para realizar uma festa ação tipo, ele precisou entrar em contato com o comando e pedir autorização.

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