Menina que sonha ser PM ganha surpresa no aniversário no Sul do ES

Irupi, no Sul do Estado, tem um objetivo diferente. Ela quer ser uma policial militar e, por isso, escolheu este tema para o seu aniversário de 6 anos. Diferente de muitas meninas que sonham ser uma princesa, Jhennyfer Vitória Gomes de Souza, moradora de, no Sul do Estado, tem um objetivo diferente. Ela quer ser uma policial militar e, por isso, escolheu este tema para o seu aniversário de 6 anos.

Segundo a família, a pequena sempre teve interesse por policiais e viaturas e nunca teve uma festa de aniversário. Quando a tia disse que iria comprar um bolo para comemorar a data, ela pediu que fosse personalizado com o tema de polícia.

"Eu não achei nada pronto para alugar. Como ela não quis outro tema, tive que mandar fazer a roupa que imita uma farda e os detalhes do bolo", explicou a tia da aniversariante, Lara de Souza Oliveira.

Menina que sonha em ser PM ganha surpresa no aniversário Crédito: Arquivo pessoal

A festa contou ainda com a ajuda de outras pessoas que conhecem o sonho da Jhennyfer. A conselheira tutelar Dani Brito é vizinha da família e contribuiu com a surpresa. "Eu achei muito curioso ela não querer algo mais moderno e comum, tipo o tema de princesas, então, como tenho algumas coisas de festa em casa, ajudei a montar a mesa do bolo."

Polícia Militar, Jhennyfer já conhecia dois policiais que atuam no município, o cabo Alex e o cabo Castro, e eles também foram convidados para a festa. "Pedi que, se não houvesse ocorrência na hora do aniversário, que eles passassem na rua dela com a viatura. O capo Alex se mostrou muito feliz com o convite e disse que faria o possível para atender ao pedido", disse Dani. Como uma fã da, Jhennyfer já conhecia dois policiais que atuam no município, o cabo Alex e o cabo Castro, e eles também foram convidados para a festa. "Pedi que, se não houvesse ocorrência na hora do aniversário, que eles passassem na rua dela com a viatura. O capo Alex se mostrou muito feliz com o convite e disse que faria o possível para atender ao pedido", disse Dani.

A conselheira não contou para a aniversariante sobre o convite aos policiais. Para a surpresa de Jhennyfer, os policiais conseguiram ir até o aniversário e prestigiar a futura policial militar.

"Recebi o convite, e consegui estender para os meus colegas. Ela recebeu a gente em êxtase. Ficou toda feliz porque tem a polícia como um sonho de que quer seguir 'quando crescer'. E foi um momento bacana pra gente também", contou o cabo Alex.