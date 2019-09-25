Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Menina que sonha ser PM ganha surpresa no aniversário no Sul do ES
Com direito a farda

Menina que sonha ser PM ganha surpresa no aniversário no Sul do ES

Do município de Irupi, Jhennyfer Vitória, 6 anos, sempre teve interesse por policiais e viaturas e nunca teve uma festa de aniversário. Ela ganhou a festa com tema da PM e com policiais

Publicado em 

25 set 2019 às 08:59

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 08:59

Diferente de muitas meninas que sonham ser uma princesa, Jhennyfer Vitória Gomes de Souza, moradora de Irupi, no Sul do Estado, tem um objetivo diferente. Ela quer ser uma policial militar e, por isso, escolheu este tema para o seu aniversário de 6 anos.
> Criança do ES que sonha em ser policial ganha surpresa da PM
Segundo a família, a pequena sempre teve interesse por policiais e viaturas e nunca teve uma festa de aniversário. Quando a tia disse que iria comprar um bolo para comemorar a data, ela pediu que fosse personalizado com o tema de polícia.
> Minibombeira de 3 anos realiza sonho e visita quartel no ES
"Eu não achei nada pronto para alugar. Como ela não quis outro tema, tive que mandar fazer a roupa que imita uma farda e os detalhes do bolo", explicou a tia da aniversariante, Lara de Souza Oliveira.
Menina que sonha em ser PM ganha surpresa no aniversário Crédito: Arquivo pessoal
A festa contou ainda com a ajuda de outras pessoas que conhecem o sonho da Jhennyfer. A conselheira tutelar Dani Brito é vizinha da família e contribuiu com a surpresa. "Eu achei muito curioso ela não querer algo mais moderno e comum, tipo o tema de princesas, então, como tenho algumas coisas de festa em casa, ajudei a montar a mesa do bolo."
Como uma fã da Polícia Militar, Jhennyfer já conhecia dois policiais que atuam no município, o cabo Alex e o cabo Castro, e eles também foram convidados para a festa. "Pedi que, se não houvesse ocorrência na hora do aniversário, que eles passassem na rua dela com a viatura. O capo Alex se mostrou muito feliz com o convite e disse que faria o possível para atender ao pedido", disse Dani.
A conselheira não contou para a aniversariante sobre o convite aos policiais. Para a surpresa de Jhennyfer, os policiais conseguiram ir até o aniversário e prestigiar a futura policial militar.
"Recebi o convite, e consegui estender para os meus colegas. Ela recebeu a gente em êxtase. Ficou toda feliz porque tem a polícia como um sonho de que quer seguir 'quando crescer'. E foi um momento bacana pra gente também", contou o cabo Alex.
Jhennyfer, que é conhecida pelo seu jeito carinhoso, completou seis anos no dia 17 deste mês e o aniversário foi comemorado no último sábado, dia 21. "Ela ficou muito emocionada, agora só fala em ser uma militar, para ela, eles são verdadeiros heróis", finalizou a tia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Irupi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados