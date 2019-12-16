Colatina sofre com apenas uma ambulância para atender emergências

Uma das maiores cidades da região Noroeste do Estado, Colatina tem mais de 122 mil habitantes e sofre com um problema grave: a falta de ambulâncias para atender casos de urgência e emergência. Diante da situação, a 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros - que atende também outras dez cidades - é a única com veículo disponível, o que não é suficiente, já que a cidade também não conta com o serviço do Samu.
Além da demanda urbana, a cidade é cortada por duas importantes rodovias: a ES 080 e a BR 259. São inúmeros registros de ocorrências todos os dias, uma situação que preocupa os moradores.
A Sandra da Luz é uma das pessoas que já precisou de socorro e só conseguiu o atendimento dos bombeiros depois de muita insistência. Meu vizinho tomou uma dose acima de medicação, porque ele é uma pessoa semianalfabeta, e ficou muito ruim. Liguei para o Corpo de Bombeiros, que disse que não podia atender. Aí, com muito questionamento meu, eles foram buscar o senhor, relembra.
O Capitão Malacarne do Corpo de Bombeiros explica que a equipe até tenta atender a todos os chamados, mas nem sempre isso é possível. Quando a gente fala em estatística, nós estamos falando de gente que está aguardando atendimento. Um exemplo foi esse final de semana. Nós atendemos 17 ocorrências, deixando de atender outras dez, revela.
Segundo Malacarne, em algumas situações em que não é possível atender a ocorrência, os militares recorrem ao apoio de hospitais particulares da região para não deixar os moradores sem atendimento. Se a nossa viatura estiver empenhada em uma outra ocorrência ou se ela estiver em manutenção, a vítima vai ser atendida por um parceiro nosso, chamado pelo bombeiro, principalmente viaturas de hospitais particulares da região. Ou então o próprio bombeiro indica outra especificação de viatura, pontua.
PEDIDO NA JUSTIÇA
Para tentar mudar essa realidade, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) enviou à Justiça uma ação civil pública pedindo que a prefeitura crie uma Central de Ambulâncias, com plantão 24 horas e telefone disponível para a população. No entanto, o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça e, enquanto isso, a situação continua a mesma.
Questionada, a Prefeitura de Colatina explicou que o município possui cinco ambulâncias que são usadas apenas para transporte de pacientes e ressaltou que ainda não houve nenhuma determinação da Justiça para a criação da Central, conforme pedido do Ministério Público.
Além disso, a prefeitura se comprometeu a oferecer o serviço e disse ainda que novos carros já foram adquiridos. O município adquiriu quatro ambulâncias. Três já chegaram, já estão emplacadas e estão em processo de realização de seguro. A quarta vai chegar no mês de janeiro, destaca a secretária de Saúde de Colatina, Kamila Roldi Corrêa.
A secretária informou ainda que não tem previsão de implantar o Samu em Colatina porque depende de um posicionamento do Ministério da Saúde. Por outro lado, a expectativa do Corpo de Bombeiros é que, com a nova sede, os atendimentos sejam ampliados na região.
*Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste