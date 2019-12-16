Colatina sofre com apenas uma ambulância para atender emergências

A única ambulância que presta atendimento de emergência na cidade é do Corpo de Bombeiros Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Uma das maiores cidades da região Noroeste do Estado, Colatina tem mais de 122 mil habitantes e sofre com um problema grave: a falta de ambulâncias para atender casos de urgência e emergência. Diante da situação, a 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros - que atende também outras dez cidades - é a única com veículo disponível, o que não é suficiente, já que a cidade também não conta com o serviço do Samu.

Além da demanda urbana, a cidade é cortada por duas importantes rodovias: a ES 080 e a BR 259. São inúmeros registros de ocorrências todos os dias, uma situação que preocupa os moradores.

A Sandra da Luz é uma das pessoas que já precisou de socorro e só conseguiu o atendimento dos bombeiros depois de muita insistência. Meu vizinho tomou uma dose acima de medicação, porque ele é uma pessoa semianalfabeta, e ficou muito ruim. Liguei para o Corpo de Bombeiros, que disse que não podia atender. Aí, com muito questionamento meu, eles foram buscar o senhor, relembra.

O Capitão Malacarne do Corpo de Bombeiros explica que a equipe até tenta atender a todos os chamados, mas nem sempre isso é possível. Quando a gente fala em estatística, nós estamos falando de gente que está aguardando atendimento. Um exemplo foi esse final de semana. Nós atendemos 17 ocorrências, deixando de atender outras dez, revela.

Segundo Malacarne, em algumas situações em que não é possível atender a ocorrência, os militares recorrem ao apoio de hospitais particulares da região para não deixar os moradores sem atendimento. Se a nossa viatura estiver empenhada em uma outra ocorrência ou se ela estiver em manutenção, a vítima vai ser atendida por um parceiro nosso, chamado pelo bombeiro, principalmente viaturas de hospitais particulares da região. Ou então o próprio bombeiro indica outra especificação de viatura, pontua.

Por conta da demanda, algumas ocorrências acabam não sendo atendidas Crédito: TV Gazeta/Reprodução

PEDIDO NA JUSTIÇA

Para tentar mudar essa realidade, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) enviou à Justiça uma ação civil pública pedindo que a prefeitura crie uma Central de Ambulâncias, com plantão 24 horas e telefone disponível para a população. No entanto, o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça e, enquanto isso, a situação continua a mesma.

Questionada, a Prefeitura de Colatina explicou que o município possui cinco ambulâncias que são usadas apenas para transporte de pacientes e ressaltou que ainda não houve nenhuma determinação da Justiça para a criação da Central, conforme pedido do Ministério Público.

Além disso, a prefeitura se comprometeu a oferecer o serviço e disse ainda que novos carros já foram adquiridos. O município adquiriu quatro ambulâncias. Três já chegaram, já estão emplacadas e estão em processo de realização de seguro. A quarta vai chegar no mês de janeiro, destaca a secretária de Saúde de Colatina, Kamila Roldi Corrêa.

A secretária informou ainda que não tem previsão de implantar o Samu em Colatina porque depende de um posicionamento do Ministério da Saúde. Por outro lado, a expectativa do Corpo de Bombeiros é que, com a nova sede, os atendimentos sejam ampliados na região.