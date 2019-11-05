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Colatina abre matrícula para alunos da rede pública

Cadastramento para o ensino fundamental acontecerá em duas etapas diferentes, de acordo com o ano de ensino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 21:04

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 21:04

Escola Municipal de Ensino Fundamental Matilde Guerra Comércio, no bairro Santos Dumont, em Colatina Crédito: Divulgação
Atenção, pais e mães de Colatina: começou nesta segunda-feira (4) o período de matrícula dos alunos da rede municipal. Por isso, se você quer ter o filho estudando em uma escola pública da cidade no próximo ano, deve ficar atento aos prazos e aos procedimentos para realizar o cadastro, que pode ser feito em qualquer um dos colégios ou pelo site da prefeitura.

SEPARE OS DOCUMENTOS

Embora os períodos de matrícula aconteçam em duas etapas, conforme o ano que o aluno cursará em 2020, os documentos requeridos são os mesmos para todos: cópia da certidão de nascimento, cópia do CPF, cópia do comprovante de residência e declaração que comprove a escolaridade do aluno. Além do CPF do responsável legal pela criança.
Vale ressaltar que será obrigatório informar um número de celular para contato no momento do cadastro e que o endereço informado deve ser o mesmo do comprovante apresentado.

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ENTENDA O PROCESSO

Ainda no momento do cadastro, os pais deverão indicar as duas escolas de preferência e justificar as escolhas. A definição, no entanto, seguirá os critérios da portaria da prefeitura e depende do limite de vagas disponíveis. O resultado poderá ser acessado pelos responsáveis no site da Prefeitura ou nas escolas da rede municipal.
Se a escola definida para o aluno não agradar os pais, eles podem fazer a inscrição na lista de espera do colégio desejado, mas para isso é necessário efetuar a matrícula para onde a criança foi alocada.

CONFIRA AS DATAS

  • Do 1º ou 2º ano do ensino fundamental: cadastro pode ser feito até o dia 8 de novembro. O resultado sai no dia 2 de dezembro; e a matrícula deve ser feita entre os dias 3 e 6 seguintes.
  • Do 3º ao 9º ano do ensino fundamental: cadastro pode ser feito entre os dias 18 e 22 de novembro. O resultado sai no dia 16 de dezembro; e a matrícula deve ser feita entre os dias 17 e 20 do mesmo mês.

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