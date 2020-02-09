Chuva forte assusta moradores de Barra de São Francisco

Com a força da chuva e dos ventos, foram registradas quedas de árvores em vários pontos da cidade Crédito: Internauta

Uma chuva forte assustou moradores da cidade de Barra de São Francisco , na Região Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste domingo (9). O temporal começou por volta das 17h30 e durou cerca de 30 minutos, segundo a Defesa Civil Municipal.

De acordo com Arimatéia de Oliveira, coordenador da Defesa Civil na cidade, além da chuva intensa, também foram registrados ventos fortes e relâmpagos.

Em um vídeo feito no momento da chuva é possível ver a quantidade de água que passa pela rua formando uma cachoeira. Veja abaixo:

Foram registrados quedas de árvores com bloqueio de pistas no Distrito de Vila Paulista, Monte Senir, na comunidade de Cachoeirinha de Itaúna e na localidade de Volta da Cobra. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros já estão nos locais para providenciar a liberação do trânsito.

Um poste de energia elétrica também caiu. Alguns bairros da cidade registraram falta de energia por causa do temporal. Em parte da cidade a rede elétrica retornou minutos depois.

O tempo fechado com chuva intensa, relâmpagos e ventos fortes assustaram moradores de Barra de São Francisco Crédito: Internauta