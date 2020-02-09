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Chuva forte assusta moradores de Barra de São Francisco

O temporal, acompanhado de ventos fortes e relâmpagos, durou cerca de 30 minutos

Publicado em 09 de Fevereiro de 2020 às 20:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2020 às 20:58
Com a força da chuva e dos ventos, foram registradas quedas de árvores em vários pontos da cidade Crédito: Internauta
Uma chuva forte assustou moradores da cidade de Barra de São Francisco, na Região Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste domingo (9). O temporal começou por volta das 17h30 e durou cerca de 30 minutos, segundo a Defesa Civil Municipal.
De acordo com Arimatéia de Oliveira, coordenador da Defesa Civil na cidade, além da chuva intensa, também foram registrados ventos fortes e relâmpagos.
Em um vídeo feito no momento da chuva é possível ver a quantidade de água que passa pela rua formando uma cachoeira. Veja abaixo: 
Foram registrados quedas de árvores com bloqueio de pistas no Distrito de Vila Paulista, Monte Senir, na comunidade de Cachoeirinha de Itaúna e na localidade de Volta da Cobra. Equipes da Defesa Civil  e do Corpo de Bombeiros já estão nos locais para providenciar a liberação do trânsito.
Um poste de energia elétrica também caiu. Alguns bairros da cidade registraram falta de energia por causa do temporal. Em parte da cidade a rede elétrica retornou minutos depois.

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O coordenador explicou que a chuva era esperada para a região, mas não na intensidade em que foi registrada. A situação continua sendo monitorada pela equipe que está em alerta para atender qualquer ocorrência no município.

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