Domingo deve ser nublado e abafado, com possibilidade de chuvas no ES

O domingo (9) deve permanecer com o tempo nublado, alguns períodos de sol e possibilidade de pancadas de chuva isoladas no Espírito Santo. Na região Metropolitana, a mínima é de 23°C e a máxima de 33°C.
Para a Capital, pela manhã o tempo deve permanecer parcialmente nublado, coma possibilidade de chuva à tarde e tempo firme à noite. O mesmo é esperado para a Região Sul.
Nas regiões Serrana, Norte e Noroeste, o período da tarde pode ter chuvas isoladas.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo nublado e abafado ainda continua na segunda e terça-feira. Na segunda, há a possibilidade de chuvas isoladas somente na região Sul. Na terça, a chuva pode cair além do Sul, nas regiões Serrana e Metropolitana.