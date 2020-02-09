Raios caindo na Grande Vitória: alerta do Inpe Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

Your browser does not support the audio element. Cidades do ES têm alerta de chuva, raios, granizo e vendaval para segunda

Na região haverá condição para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade e acompanhadas de raios. Localmente a chuva poderá também vir acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade e/ou queda de granizo.

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O alerta é válido para os seguintes municípios do Estado:

ES - São José do Calçado

ES - Presidente Kennedy



ES - Muqui



ES - Mimoso do Sul



ES - Marataízes



ES - Jerônimo Monteiro



ES - Itapemirim



ES - Guaçuí



ES - Dores do Rio Preto



ES - Bom Jesus do Norte



ES - Atílio Vivacqua



ES - Apiacá



ES - Alegre



Alerta climático amarelo do Inpe para esta segunda-feira (10/02) vale para oito Estados do Brasil Crédito: Reprodução/Inpe

O alerta também é válido para municípios dos Estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.

Nesses casos, o Inpe orienta que os moradores desses municípios acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo e sigam as recomendações da Defesa Civil.

GRANDE VITÓRIA

Na Grande Vitória, a segunda-feira (10) deve ser de calor intenso, com máxima de 33º C e tempo parcialmente nublado. Há possibilidade de chuva em áreas isoladas segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nas cidades da Região Serrana, também há previsão de pancadas de chuvas isoladas, segundo o Inmet. Nas demais áreas do Estado, a previsão para segunda é de tempo parcialmente nublado, mas com temperaturas elevadas.