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Previsão do tempo

Cidades do ES têm alerta de chuva, raios, granizo e vendaval para segunda

Aviso de atenção meteorológico vale para 13 municípios capixabas, mas outros também podem registrar chuvas isoladas

Publicado em 09 de Fevereiro de 2020 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2020 às 17:55
Raios caindo na Grande Vitória: alerta do Inpe Crédito: Fernando Madeira/Arquivo
Cidades do ES têm alerta de chuva, raios, granizo e vendaval para segunda
A semana deve começar com temporais em parte do Espírito Santo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) emitiram aviso de atenção meteorológico para 13 municípios do Sul capixaba para esta segunda-feira (10). 
Na região haverá condição para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade e acompanhadas de raios. Localmente a chuva poderá também vir acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade e/ou queda de granizo.

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O alerta é válido para os seguintes municípios do Estado:
  • ES - São José do Calçado
  • ES - Presidente Kennedy
  • ES - Muqui
  • ES - Mimoso do Sul
  • ES - Marataízes
  • ES - Jerônimo Monteiro
  • ES - Itapemirim
  • ES - Guaçuí
  • ES - Dores do Rio Preto
  • ES - Bom Jesus do Norte
  • ES - Atílio Vivacqua
  • ES - Apiacá
  • ES - Alegre
Alerta climático amarelo do Inpe para esta segunda-feira (10/02) vale para oito Estados do Brasil Crédito: Reprodução/Inpe
O alerta também é válido para municípios dos Estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.
Nesses casos, o Inpe orienta que os moradores desses municípios acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo e sigam as recomendações da Defesa Civil.

GRANDE VITÓRIA 

Na Grande Vitória, a segunda-feira (10) deve ser de calor intenso, com máxima de 33º C e tempo parcialmente nublado. Há possibilidade de chuva em áreas isoladas segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 
Nas cidades da Região Serrana, também há previsão de pancadas de chuvas isoladas, segundo o Inmet. Nas demais áreas do Estado, a previsão para segunda é de tempo parcialmente nublado, mas com temperaturas elevadas.

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