Bombeiros continuam busca por turista que sumiu em mar de Vila Velha

As buscas pelo jovem Lucas Alves Leite, de 19 anos, que desapareceu na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na noite da última sexta-feira (07), continuam. Na manhã e tarde deste domingo (10), de acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas pelo turista foram concentradas na área da orla de Vila Velha. O rapaz salvou três pessoas antes de sumir no mar. Ele fazia parte de um grupo de Brasília (DF) que veio ao Espírito Santo para disputar um campeonato nacional de taekwondo.
De acordo com o mestre Andreyson Siqueira Gomes, o afogamento ocorreu apenas dez minutos após o grupo, de aproximadamente 20 pessoas, chegar à praia. O passeio aconteceu depois dos atletas, incluindo um sobrinho de Lucas, de 11 anos, disputarem o Grand Slam da modalidade.
"Acompanhei as buscas ontem (sábado), quando eles tinham uma equipe na praia, com mergulhadores, procurando até os corais. Hoje (domingo) iam procurar mais, numa distância maior. Tem um outro representante nosso lá acompanhando", afirmou.
Gomes garantiu que estendeu a permanência no Espírito Santo e ficará em terras capixabas até, pelo menos, a próxima terça-feira (11). É nesta data que, de acordo com ele, as buscas por Lucas devem ser encerradas, caso o jovem não seja encontrado antes.
Pelo que os bombeiros falaram comigo, o procedimento padrão é de buscas por até 96 horas depois do afogamento. Ou seja, até terça-feira. Se não o encontrarem, eles encerram os trabalhos, porque não faz sentido ficar procurando para sempre. Agora, a chance de encontrar Lucas com vida já é muito remota, de acordo com os bombeiros, comentou.
As buscas neste domingo duraram até as 18h, quando foram dadas por encerradas, conforme protocolo. Segundo os Bombeiros, a partir desse momento, somente se houver algum indício de que a vítima está em alguma localidade, a guarnição faz a verificação.