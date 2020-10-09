Carro capota e família fica ferida em Nova Venécia

No carro estavam cinco pessoas da mesma família: três adultos e duas crianças

Segundo apurações da TV Gazeta Noroeste, o carro do modelo Chevrolet Prisma bateu em uma cerca antes de capotar. Os cinco ocupantes foram socorridos e levados para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia. Ainda segundo a polícia, todos tiveram ferimentos leves.