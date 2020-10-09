Carro capota e família fica ferida em Nova Venécia

Um carro com cinco ocupantes capotou em uma rodovia entre Nova Venécia e Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (9). De acordo com a Polícia Militar, o motorista contou que perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva, por volta das 6h30, na altura da localidade de Chapadinha.
Segundo apurações da TV Gazeta Noroeste, o carro do modelo Chevrolet Prisma bateu em uma cerca antes de capotar. Os cinco ocupantes foram socorridos e levados para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia. Ainda segundo a polícia, todos tiveram ferimentos leves.
As vítimas, três adultos e duas crianças, são da mesma família e moram em Vila Pavão. O destino da viagem desta sexta-feira era São Mateus, na região Norte do Estado.