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Na altura de Chapadinha

Carro capota e família fica ferida em Nova Venécia

Os cinco ocupantes do veículos foram socorridos com ferimentos leves e encaminhados a um hospital da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 16:17

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 16:17

O Corpo de Bombeiros afirmou que, no carro, estava a família, que é de Vila Pavão, com três adultos e duas crianças, que seguiam para o município de São Mateus
No carro estavam cinco pessoas da mesma família: três adultos e duas crianças Crédito: Corpo de Bombeiros
Um carro com cinco ocupantes capotou em uma rodovia entre Nova Venécia e Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (9).  De acordo com a Polícia Militar, o motorista contou que perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva, por volta das 6h30, na altura da localidade de Chapadinha.
Segundo apurações da TV Gazeta Noroeste, o carro do modelo Chevrolet Prisma bateu em uma cerca antes de capotar. Os cinco ocupantes foram socorridos e levados para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia. Ainda segundo a polícia, todos tiveram ferimentos leves.
As vítimas, três adultos e duas crianças, são da mesma família e moram em Vila Pavão. O destino da viagem desta sexta-feira era São Mateus, na região Norte do Estado.

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