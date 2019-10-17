Barragem hídrica de Minas Gerais

Bombeiros fazem simulação de evacuação em Baixo Guandu

Trabalho faz parte de planejamento preventivo porque a cidade do Noroeste do Estado está em área de risco de inundação da barragem hídrica de Aimorés (MG). O Corpo de Bombeiros afirmou que barragem está segura

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 10:12 - Atualizado há 6 anos

Usina Hidrelétrica de Funil, em Aimorés (MG) Crédito: Aliança Energias

O Corpo de Bombeiros anunciou que está programada uma simulação de evacuação de área de risco em Baixo Guandu, Região Noroeste do Estado, e em Aimorés (MG), por conta de uma barragem hídrica localizada na cidade mineira. As simulações serão realizadas em novembro, mas os testes de sirene começaram em Baixo Guandu nesta segunda-feira (14) e seguem até o próximo dia 30.

Segundo os Bombeiros, o trabalho é preventivo e segue uma obrigação da lei federal 12.334/2010, que trata da Política Nacional de Segurança de Barragens. No caso de Aimorés, é uma barragem para armazenamento hídrico com aproveitamento energético da Usina Hidrelétrica de Funil, diferente de uma barragem de rejeito de minério.

No caso da barragem hídrica, o órgão fiscalizador é a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que atestou recentemente a segurança do local em uma vistoria acompanhada pelos órgãos de Defesa Civil Municipal e Estadual.

Por conta disso, o Corpo de Bombeiros reforça que não há motivo para pânico ao ouvir as sirenes, pois a barragem está segura e o trabalho é preventivo. Além disso, informam que a população que será mobilizada na simulação é praticamente a mesma que sofre com a cheia do Rio Doce de tempos em tempos.

DATAS DA SIMULAÇÃO

A simulação será realizada em Baixo Guandu, em 9 de novembro. Em Aimorés, será no dia 23 de novembro.

Ainda de acordo com os Bombeiros, todo o trabalho é realizado por um grupo composto por bombeiros de Minas Gerais e do Espírito Santo, Polícia Militar mineira, órgãos de Defesa Civil de Aimorés e de Baixo Guandu, além da empresa responsável pela gestão da barragem.

