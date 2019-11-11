Santa Maria enfrenta racionamento de água devido a baixa vazão de rio

Santa Maria de Jetibá enfrenta escassez de recursos hídricos Crédito: Pixabay

Moradores do município de Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo , enfrentam problemas com o abastecimento de água desde sexta-feira (08). O fornecimento precisou ser interrompido porque o rio São Sebastião apresentava coloração anormal, ocasionada pela baixa vazão em consequência da escassez de chuva.

Segundo a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) , coletas foram feitas para análise laboratorial e, apesar das características diferentes, a amostra estava dentro dos padrões de portabilidade e sem riscos à saúde humana. Diante dos resultados, a distribuição de água foi restabelecida gradativamente.

Entretanto, no domingo (10), os níveis do rio baixaram ainda mais e foi necessário adotar o racionamento. A cidade agora está dividida em dois setores, que irão ser abastecidos de 12 em 12 horas. Confira:

SETOR 1

Engloba o Centro, Rua Henrique Erget em São Sebastião do Meio, e bairro dos Italianos. Esse vai receber água durante o dia, das 7 às 19h.

SETOR 2

Compreende São Luiz, Vila Nova, Vila Jetibá e rua Erasmo Jacob. O abastecimento ocorrerá no período noturno, das 19h às 7h.

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