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Escassez de recurso hídrico

Santa Maria enfrenta racionamento de água devido a baixa vazão de rio

A cidade está dividida em dois setores, que serão abastecidos de 12 em 12 horas. Para os serviços essenciais, como escolas, o abastecimento será garantido diariamente por carros pipa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 18:01

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 18:01

Santa Maria de Jetibá enfrenta escassez de recursos hídricos Crédito: Pixabay
Moradores do município de Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo, enfrentam problemas com o abastecimento de água desde sexta-feira (08). O fornecimento precisou ser interrompido porque o rio São Sebastião apresentava coloração anormal, ocasionada pela baixa vazão em consequência da escassez de chuva.
Segundo a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), coletas foram feitas para análise laboratorial e, apesar das características diferentes, a amostra estava dentro dos padrões de portabilidade e sem riscos à saúde humana. Diante dos resultados, a distribuição de água foi restabelecida gradativamente.
Entretanto, no domingo (10), os níveis do rio baixaram ainda mais e foi necessário adotar o racionamento. A cidade agora está dividida em dois setores, que irão ser abastecidos de 12 em 12 horas. Confira:

SETOR 1

Engloba o Centro, Rua Henrique Erget em São Sebastião do Meio, e bairro dos Italianos. Esse vai receber água durante o dia, das 7 às 19h.

SETOR 2

Compreende São Luiz, Vila Nova, Vila Jetibá e rua Erasmo Jacob. O abastecimento ocorrerá no período noturno, das 19h às 7h.

COMO FICAM OS SERVIÇOS ESSENCIAIS ?

Em hospitais, postos de saúde, creches, escolas e delegacias, o fornecimento de água será garantido diariamente, com carros pipa. A Cesan orienta que o uso seja feito de forma consciente, especialmente nesse período de calor intenso.

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