Exame descarta segunda morte suspeita por leptospirose em Vargem Alta

Escolas e veículos que transportam estudantes ficaram destruídos em Vargem Alta Crédito: Fernando Madeira

Deu negativo o resultado da investigação de mais uma morte por suspeita de leptospirose em Vargem Alta , Região Serrana do Estado. A informação foi confirmada pela Prefeitura nesta segunda-feira (17). Esse é o segundo caso de morte descartado no município, após a realização de exames. Vargem Alta, que foi castigada pelas chuvas no mês de janeiro , contabiliza, até o momento, 61 casos suspeitos da doença que é transmitida pela urina de ratos.

Segundo a administração municipal, as mortes aconteceram na comunidade de Vargem Grande, no início do mês de fevereiro. Na semana passada, um dos casos já havia sido descartado.

Neste domingo, 20 casos suspeitos da doença também tiveram resultado negativo para leptospirose. Três casos foram confirmados no município e um permanece com diagnóstico indefinido.