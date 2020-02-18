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Leptospirose

Exame descarta segunda morte suspeita por leptospirose em Vargem Alta

O município, que foi castigado pelas chuvas no mês de janeiro, contabiliza 61 casos suspeitos de leptospirose até o momento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 22:13

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 22:13

Escolas e veículos que transportam estudantes ficaram destruídos em Vargem Alta Crédito: Fernando Madeira
Deu negativo o resultado da investigação de mais uma morte por suspeita de leptospirose em Vargem Alta, Região Serrana do Estado. A informação foi confirmada pela Prefeitura nesta segunda-feira (17). Esse é o segundo caso de morte descartado no município, após a realização de exames. Vargem Alta, que foi castigada pelas chuvas no mês de janeiro, contabiliza, até o momento, 61 casos suspeitos da doença que é transmitida pela urina de ratos.
Segundo a administração municipal, as mortes aconteceram na comunidade de Vargem Grande, no início do mês de fevereiro. Na semana passada, um dos casos já havia sido descartado.

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Neste domingo, 20 casos suspeitos da doença também tiveram resultado negativo para leptospirose. Três casos foram confirmados no município e um permanece com diagnóstico indefinido.
A leptospirose é provocada pela exposição direta ou indireta à urina de animais - como ratos -, por meio do contato com água, solo ou alimentos contaminados. Em caso de algum mal-estar, a orientação do município é procurar a unidade de saúde mais próxima.

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