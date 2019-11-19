Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Vereadores de Vitória votam projeto de aumento para professores
Educação

Vereadores de Vitória votam projeto de aumento para professores

O projeto do vereador Roberto Martins prevê que o valor do salário municipal seja 50% maior que o piso salarial nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 21:02

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 21:02

Projeto de emenda prevê que salário de 50% superior ao piso nacional  Crédito: Flávio Almeida /PMV
Os vereadores de Vitória votam nesta terça-feira (19) um projeto de emenda à lei municipal que visa aumentar  o piso salarial dos professores da rede de ensino da Capital.   A votação acontecerá às 16 horas no plenário da Câmara Municipal. 
A proposta de emenda criada pelo vereador Roberto Martins é de que o valor do salário de professor da rede municipal de Vitória  seja  50% superior ao valor do piso salarial nacional de professores, que atualmente é de cerca de R$ 2.557 por 40 horas semanais.
Vereadores de Vitória votam projeto de aumento para professores
Um professor da rede municipal da Capital recebe, hoje em dia, cerca de R$ 3.300. Se o projeto for aprovado, o salário passará a ser de R$  3835,50. Para que entre em exercício, o projeto precisa ser aprovado pelo menos 10 vereadores, do total de 15 em exercício.  Porém, essa votação tem que se repetir em dois turnos, um que acontece nesta terça-feira (19) e outra após 10 dias. 

Veja Também

Dia do Professor: muita dedicação, pouca valorização

Saiba o piso salarial pago a um professor no seu município

"Há anos os servidores públicos vivem com arrocho salarial de cerca de 26%. Essa proposta visa diminuir o arrocho do salário dos   professores para 19%. Ou seja, nem assim será coberto  tudo que perderam.  A grande vantagem dessa proposta é que por ser um piso a nível nacional evitaria que futuramente os prefeitos continuassem arrochando os salários de professores, é uma garantia mínima de recomposição inflacionária", explicou o vereador Roberto Martins. 
Ao ser questionado se os cofres públicos de Vitória suportariam os valores os R$ 35 milhões a mais de gastos  com professores, o vereador diz que sim. "Não tem nenhum problema pois houve um aumento considerável na previsão orçamentária do município.  Além disso, há possibilidade de cortes no mesmo setor ou até mesmo nos cargos comissionados de finalidade  política", argumenta. 
A rede municipal conta com 4732 profissionais. Caso a emenda passe pelo crivo dos vereadores de Vitória, a ideia é de que ela passe a valer para o próximo ano letivo. "O gestor tem que ter claro qual a sua prioridade, que tipo de sociedade que ele quer, ou seja, aquela que valoriza a educação. Se vivemos na cidade educadora, esta só pode ser construída com a valorização salarial dos professores",  ressalta o vereador Roberto Martins. 
A Prefeitura Municipal de Vitória foi procurada e, por meio da assessoria de imprensa, informou que vai aguardar a tramitação do projeto na Câmara. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados