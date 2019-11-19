Vereadores de Vitória votam projeto de aumento para professores

Projeto de emenda prevê que salário de 50% superior ao piso nacional Crédito: Flávio Almeida /PMV

Os vereadores de Vitória votam nesta terça-feira (19) um projeto de emenda à lei municipal que visa aumentar o piso salarial dos professores da rede de ensino da Capital. A votação acontecerá às 16 horas no plenário da Câmara Municipal.

A proposta de emenda criada pelo vereador Roberto Martins é de que o valor do salário de professor da rede municipal de Vitória seja 50% superior ao valor do piso salarial nacional de professores, que atualmente é de cerca de R$ 2.557 por 40 horas semanais.

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Um professor da rede municipal da Capital recebe, hoje em dia, cerca de R$ 3.300. Se o projeto for aprovado, o salário passará a ser de R$ 3835,50. Para que entre em exercício, o projeto precisa ser aprovado pelo menos 10 vereadores, do total de 15 em exercício. Porém, essa votação tem que se repetir em dois turnos, um que acontece nesta terça-feira (19) e outra após 10 dias.

"Há anos os servidores públicos vivem com arrocho salarial de cerca de 26%. Essa proposta visa diminuir o arrocho do salário dos professores para 19%. Ou seja, nem assim será coberto tudo que perderam. A grande vantagem dessa proposta é que por ser um piso a nível nacional evitaria que futuramente os prefeitos continuassem arrochando os salários de professores, é uma garantia mínima de recomposição inflacionária", explicou o vereador Roberto Martins.

Ao ser questionado se os cofres públicos de Vitória suportariam os valores os R$ 35 milhões a mais de gastos com professores, o vereador diz que sim. "Não tem nenhum problema pois houve um aumento considerável na previsão orçamentária do município. Além disso, há possibilidade de cortes no mesmo setor ou até mesmo nos cargos comissionados de finalidade política", argumenta.

A rede municipal conta com 4732 profissionais. Caso a emenda passe pelo crivo dos vereadores de Vitória, a ideia é de que ela passe a valer para o próximo ano letivo. "O gestor tem que ter claro qual a sua prioridade, que tipo de sociedade que ele quer, ou seja, aquela que valoriza a educação. Se vivemos na cidade educadora, esta só pode ser construída com a valorização salarial dos professores", ressalta o vereador Roberto Martins.