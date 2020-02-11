Vazamento em tubulação de água atinge casas de Mário Cypreste, em Vitória

Vazamento em tubulação atinge duas residências em Mário Cypreste Crédito: Arquivo Pessoal

Um vazamento de água, que teve início às 4h da manhã desta terça-feira (11), na Av. Santo Antônio, em Mário Cypreste, bairro de Vitória, atingiu duas residências, localizadas na Rua Alzira Zílio. De acordo com a moradora Daiane Bispo dos Santos, de 26 anos, a água está formando uma cachoeira que vem invadindo a casa onde mora com o marido e os três filhos.

O cano estourou para dentro da residência e nós nem conseguimos ver essa tubulação direito, que fica na rua de cima. Precisa vir um profissional aqui para avaliar o que está acontecendo para sair tanta água. A gente mora abaixo do nível da avenida, na baixada. É tanta água que estamos com medo da parede cair. O meu armário já estragou, está tudo alagado. Ligamos para a Cesan desde a madrugada, já são mais de dez ligações. Nem dormimos mais só tirando a água. Eles falam que vão enviar alguém e nada. Já juntei vários protocolos, mas o que queremos é uma solução.

Para a moradora, além do constrangimento e dos prejuízos, a situação resulta em desperdício de água limpa e tratada. E a conta vai para o bolso do consumidor, reclama.

De acordo com o marido de Daiane, Sisvanildo de Jesus Lima, a residência vizinha também foi afetada. Eles falam que mandaram técnico já, mas não chegou até agora. À noite não tem como consertar. A casa que fica embaixo da nossa, da vizinha, está com vazamento também. Na minha casa moram cinco pessoas e na dela quatro. 'Tá' molhando tudo, inclusive a parede. Tenho medo de cair a parede.

A CESAN