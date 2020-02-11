Prefeitura de Vila Velha investiga corte de 20 árvores em Rio Marinho

Corte de árvores revoltou moradores da região, em Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Pelo menos 20 árvores foram cortadas no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, no Espírito Santo, sem autorização. Ainda não se sabe quem fez isso. A prefeitura investiga o caso.

De acordo com moradores, os cortes foram feitos por um homem que apareceu no bairro com uma motosserra.

Eu vi um rapaz lá na frente com uma moto, um galão de gasolina e uma motosserra. Quando eu estava saindo da rua, eu vi ele movimentando a motosserra e começou a cortar o primeiro ipê de lá da frente, contou a costureira Elizabeth Lopes.

O suspeito de cortar as árvores ainda não foi identificado. O coordenador de Saneamento Ambiental da prefeitura, Romilson Cunha, disse que a poda não faz parte do cronograma de dragagem no canal.

A prefeitura está em busca do responsável para responsabilizá-lo.

É uma poda clandestina. A prefeitura de Vila Velha realizou uma vistoria no local, analisou as árvores que poderiam ser suprimidas ou podadas, e emitiu uma licença autorizando o corte através de uma empresa contrata pela prefeitura. Nesse caso aqui, aconteceu clandestinamente, disse Cunha.