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Poda Clandestina

Prefeitura de Vila Velha investiga corte de 20 árvores em Rio Marinho

As árvores cortadas estavam às margens do canal, em Rio Marinho. Segundo a prefeitura, trata-se de uma 'poda clandestina'

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 19:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 19:09
Corte de árvores revoltou moradores da região, em Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Pelo menos 20 árvores foram cortadas no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, no Espírito Santo, sem autorização. Ainda não se sabe quem fez isso. A prefeitura investiga o caso.
De acordo com moradores, os cortes foram feitos por um homem que apareceu no bairro com uma motosserra.
Eu vi um rapaz lá na frente com uma moto, um galão de gasolina e uma motosserra. Quando eu estava saindo da rua, eu vi ele movimentando a motosserra e começou a cortar o primeiro ipê de lá da frente, contou a costureira Elizabeth Lopes.
O suspeito de cortar as árvores ainda não foi identificado. O coordenador de Saneamento Ambiental da prefeitura, Romilson Cunha, disse que a poda não faz parte do cronograma de dragagem no canal.
A prefeitura está em busca do responsável para responsabilizá-lo.
É uma poda clandestina. A prefeitura de Vila Velha realizou uma vistoria no local, analisou as árvores que poderiam ser suprimidas ou podadas, e emitiu uma licença autorizando o corte através de uma empresa contrata pela prefeitura. Nesse caso aqui, aconteceu clandestinamente, disse Cunha.

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Com informações da TV Gazeta.

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