Prefeitura de Vila Velha investiga corte de 20 árvores em Rio Marinho

Pelo menos 20 árvores foram cortadas no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, no Espírito Santo, sem autorização. Ainda não se sabe quem fez isso. A prefeitura investiga o caso.
De acordo com moradores, os cortes foram feitos por um homem que apareceu no bairro com uma motosserra.
Eu vi um rapaz lá na frente com uma moto, um galão de gasolina e uma motosserra. Quando eu estava saindo da rua, eu vi ele movimentando a motosserra e começou a cortar o primeiro ipê de lá da frente, contou a costureira Elizabeth Lopes.
O suspeito de cortar as árvores ainda não foi identificado. O coordenador de Saneamento Ambiental da prefeitura, Romilson Cunha, disse que a poda não faz parte do cronograma de dragagem no canal.
A prefeitura está em busca do responsável para responsabilizá-lo.
É uma poda clandestina. A prefeitura de Vila Velha realizou uma vistoria no local, analisou as árvores que poderiam ser suprimidas ou podadas, e emitiu uma licença autorizando o corte através de uma empresa contrata pela prefeitura. Nesse caso aqui, aconteceu clandestinamente, disse Cunha.
Com informações da TV Gazeta.