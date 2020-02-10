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Alerta

Chuva forte deve voltar a atingir o Espírito Santo nesta terça-feira

A previsão é de tempestade com raios, chuvas intensas e vendaval. O alerta vale para 53 municípios, incluindo os da Grande Vitória

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 17:39
Deve voltar a chover forte no ES nesta terça (11) Crédito: Fernando Madeira
Deve voltar a chover forte nesta terça-feira (11) no Espírito Santo. O alerta é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e inclui 53 cidades capixabas. A previsão é de tempestade com raios, chuvas intensas e vendaval. Nesta segunda-feira (10) já foi registrada chuva forte em São Paulo.
O Inpe alerta para o "risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas".  Cidades como Castelo, Iconha e Cachoeiro de Itapemirim, que já sofreram com as últimas chuvas, estão na lista de cidades em que há previsão de chuva forte.

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"Ocorrerão pancadas de chuva acompanhadas de raios durante a terça-feira (11). Localmente a chuva poderá ser intensa em curto período de tempo e vir acompanhada também de rajadas de vento de forte intensidade", diz o aviso do Inpe.

CIDADES COM ALERTA DE CHUVA

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracê
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Almeida
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Cruz
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória

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