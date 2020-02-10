Chuva forte deve voltar a atingir o Espírito Santo nesta terça-feira

Deve voltar a chover forte no ES nesta terça (11) Crédito: Fernando Madeira

Deve voltar a chover forte nesta terça-feira (11) no Espírito Santo. O alerta é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e inclui 53 cidades capixabas. A previsão é de tempestade com raios, chuvas intensas e vendaval. Nesta segunda-feira (10) já foi registrada chuva forte em São Paulo.

O Inpe alerta para o "risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas". Cidades como Castelo, Iconha e Cachoeiro de Itapemirim, que já sofreram com as últimas chuvas, estão na lista de cidades em que há previsão de chuva forte.

"Ocorrerão pancadas de chuva acompanhadas de raios durante a terça-feira (11). Localmente a chuva poderá ser intensa em curto período de tempo e vir acompanhada também de rajadas de vento de forte intensidade", diz o aviso do Inpe.

CIDADES COM ALERTA DE CHUVA