Chuva forte deve voltar a atingir o Espírito Santo nesta terça-feira

Deve voltar a chover forte nesta terça-feira (11) no Espírito Santo. O alerta é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e inclui 53 cidades capixabas. A previsão é de tempestade com raios, chuvas intensas e vendaval. Nesta segunda-feira (10) já foi registrada chuva forte em São Paulo.
O Inpe alerta para o "risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas". Cidades como Castelo, Iconha e Cachoeiro de Itapemirim, que já sofreram com as últimas chuvas, estão na lista de cidades em que há previsão de chuva forte.
"Ocorrerão pancadas de chuva acompanhadas de raios durante a terça-feira (11). Localmente a chuva poderá ser intensa em curto período de tempo e vir acompanhada também de rajadas de vento de forte intensidade", diz o aviso do Inpe.
CIDADES COM ALERTA DE CHUVA
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracê
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Almeida
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Cruz
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória