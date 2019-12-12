Papai Noel entrega presentes recebidos em campanha dos Correios para crianças de creche em Nova Almeida, na Serra Crédito: José Carlos Schaeffer

Com a chegada do fim do ano, as crianças já começam a se mobilizar para ganhar o presente de Natal. Muitas delas, moradoras de regiões carentes e que na maioria das vezes não tem acesso a um presente, fazem o pedido para o Papai Noel por meio de cartas na campanha Papai Noel dos Correios. Só aqui no Espírito Santo 12 mil delas foram enviadas para o bom velhinho e a solidariedade do capixaba foi tanta, que todos os pedidos foram atendidos.

Em um trabalho conjunto dos Correios com escolas das redes municipais e estadual são recolhidas cartinhas de crianças que estudam em regiões carentes e de maior vulnerabilidade social. Depois de lidas, selecionadas e catalogadas, as cartas são disponibilizadas nas agências da empresa para que padrinhos anônimos adotem e comprem o tão esperado presente.

Um pequeno número de cartinhas adotadas não tem seus presentes retornados  5% -, mas de forma preventiva, os próprios Correios realizam uma arrecadação de presentes avulsos para que nenhuma criança fique sem a lembrança do Papai Noel.

Your browser does not support the audio element. Todas as 12 mil cartinhas enviadas ao Papai Noel no ES foram atendidas

O coordenador da campanha Papai Noel dos Correios no ES, Alex Pereira de Moura, fala sobre a grande quantidade de cartas recebidas e sobre a mobilização dos padrinhos para atender os pedidos.

"Muitas pessoas vão às agências, começam a ler as cartinhas, e acabam contando para gente que na infância não puderam ter um presente de Natal. Elas se identificam com as histórias contadas pelas crianças nas cartas e esse sentimento faz com que as pessoas busquem adotar essas cartas para levar para essas crianças os presentes neste Natal" Alex Pereira de Moura - Coordenador da campanha Papai Noel dos Correios no ES

Além dos padrinhos anônimos, que buscam as cartinhas nas agências, empresas também se mobilizam e levam os pedidos para os funcionários. Aqui no Estado, segundo Alex, a iniciativa começa ainda antes da campanha. A gente faz um trabalho paralelo, até antes da campanha, com as empresas para que elas estimulem seus empregados e colaborares para que participem do projeto. Em muitas empresas a gente consegue um volume maior de participantes corporativos a cada ano. Empresas que vem até nós e acabam participando corporativamente, destacou.

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