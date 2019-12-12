Com a chegada do fim do ano, as crianças já começam a se mobilizar para ganhar o presente de Natal. Muitas delas, moradoras de regiões carentes e que na maioria das vezes não tem acesso a um presente, fazem o pedido para o Papai Noel por meio de cartas na campanha Papai Noel dos Correios. Só aqui no Espírito Santo 12 mil delas foram enviadas para o bom velhinho e a solidariedade do capixaba foi tanta, que todos os pedidos foram atendidos.
Em um trabalho conjunto dos Correios com escolas das redes municipais e estadual são recolhidas cartinhas de crianças que estudam em regiões carentes e de maior vulnerabilidade social. Depois de lidas, selecionadas e catalogadas, as cartas são disponibilizadas nas agências da empresa para que padrinhos anônimos adotem e comprem o tão esperado presente.
Um pequeno número de cartinhas adotadas não tem seus presentes retornados 5% -, mas de forma preventiva, os próprios Correios realizam uma arrecadação de presentes avulsos para que nenhuma criança fique sem a lembrança do Papai Noel.
Todas as 12 mil cartinhas enviadas ao Papai Noel no ES foram atendidas
O coordenador da campanha Papai Noel dos Correios no ES, Alex Pereira de Moura, fala sobre a grande quantidade de cartas recebidas e sobre a mobilização dos padrinhos para atender os pedidos.
"Muitas pessoas vão às agências, começam a ler as cartinhas, e acabam contando para gente que na infância não puderam ter um presente de Natal. Elas se identificam com as histórias contadas pelas crianças nas cartas e esse sentimento faz com que as pessoas busquem adotar essas cartas para levar para essas crianças os presentes neste Natal"
Além dos padrinhos anônimos, que buscam as cartinhas nas agências, empresas também se mobilizam e levam os pedidos para os funcionários. Aqui no Estado, segundo Alex, a iniciativa começa ainda antes da campanha. A gente faz um trabalho paralelo, até antes da campanha, com as empresas para que elas estimulem seus empregados e colaborares para que participem do projeto. Em muitas empresas a gente consegue um volume maior de participantes corporativos a cada ano. Empresas que vem até nós e acabam participando corporativamente, destacou.
Segundo Alex, os presentes estão sendo entregues nas escolas nesta semana, seguindo um cronograma definido pelos Correios com as escolas. A reportagem de A Gazeta acompanhou uma dessas entregas em uma creche na Serra, com direito a presença do Papai Noel. Veja o vídeo abaixo!
30 ANOS
A campanha Papai Noel dos Correios nasceu pela iniciativa de alguns empregados que, durante a rotina de trabalho, recebiam cartinhas escritas por crianças destinadas ao Papai Noel, mas sem endereço. Sensibilizados, alguns deles resolveram adotar as cartinhas e enviar os primeiros presentes. Com o passar do tempo, a ação foi ganhando proporção na empresa e acabou se transformando em um projeto corporativo dos Correios.