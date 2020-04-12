'Ter fé é mais que importante na pandemia, é necessário', diz frade

O discurso mais fácil é o que 'sou vítima da punição de Deus'. Mas o Deus revelado em Jesus Cristo é exatamente ao contrário. O Deus descrito do antigo testamento mandava mesmo fogo do céu, fogo, enxofre e vento ardente como dizem as sagradas escrituras, e tudo era destruído como com Noé. O Deus revelado em Jesus cristo é diferente, Ele diz ame seu inimigo, algo revolucionário. Quando falamos o mundo está perdido, nunca nos incluídos como perdidos. Nesse discurso de um Deus punitivo que afasta você da responsabilidade, o culpado é sempre o outro. Deus não está querendo punir ninguém, ao contrário, quer salvar as pessoas.