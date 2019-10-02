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Cortes na Educação

'Situação será ainda pior em 2020', diz reitor da Ufes

Além de R$ 54 milhões a menos no orçamento de 2020, apenas 10% do valor destinado a universidade poderá ser usado para investimentos na estrutura dos campi

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 19:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2019 às 19:06
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras Crédito: Ricardo Medeiros
Mesmo a liberação de R$ 13,2 milhões do Ministério da Educação (MEC) para a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), a universidade mantém os cortes de bolsas visto que, usará o valor para a contenção dos gastos básicos. 
> Ministério da Educação libera R$ 25,5 milhões para Ufes e Ifes
Em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta terça-feira (01), o reitor da Ufes, Reinaldo Centoducatte explicou que a situação deve permanecer complicada para a universidade no ano que vem. Isso porque o orçamento para o próximo ano é ainda menor do que o de 2019 com os cortes.
Comparado com o orçamento deste ano, serão cerca de R$ 54 milhões a menos nas contas da Ufes, sendo pouco mais de R$ 900 milhões. Pode parecer um valor alto, porém, apenas 10% da verba será destinada a investimentos na própria universidade devido aos gastos fixos como a folha de pagamento dos servidores, por exemplo.
São apenas R$ 100 milhões para todos os investimentos da universidade como o custeio de reformas nas estruturas dos campi, na construção de novos prédios ou na melhoria dos laboratórios de pesquisa.
> Cultura e Direitos Humanos terão menos recursos no governo Casagrande em 2020
Desbloqueio
Reinaldo Centoducatte também citou, na entrevista, que espera que ainda em 2019, mais liberações sejam feitas pelo MEC para as universidades federais do país. Caso isso de fato aconteça, a prioridade ainda será a manutenção dos gastos básicos da Ufes, mesmo o reitor reconhecendo a importância do retorno das bolsas para os estudantes.
> MEC destina maior parte de verba desbloqueada para universidades

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