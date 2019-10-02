'Situação será ainda pior em 2020', diz reitor da Ufes

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras Crédito: Ricardo Medeiros

Mesmo a liberação de R$ 13,2 milhões do Ministério da Educação (MEC) para a Universidade Federal do Espírito Santo ( UFES ), a universidade mantém os cortes de bolsas visto que, usará o valor para a contenção dos gastos básicos.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta terça-feira (01), o reitor da Ufes, Reinaldo Centoducatte explicou que a situação deve permanecer complicada para a universidade no ano que vem. Isso porque o orçamento para o próximo ano é ainda menor do que o de 2019 com os cortes.

Comparado com o orçamento deste ano, serão cerca de R$ 54 milhões a menos nas contas da Ufes, sendo pouco mais de R$ 900 milhões. Pode parecer um valor alto, porém, apenas 10% da verba será destinada a investimentos na própria universidade devido aos gastos fixos como a folha de pagamento dos servidores, por exemplo.

São apenas R$ 100 milhões para todos os investimentos da universidade como o custeio de reformas nas estruturas dos campi, na construção de novos prédios ou na melhoria dos laboratórios de pesquisa.

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