Ministério da Educação libera R$ 25,5 milhões para Ufes e Ifes

Administração Central da Ufes: ainda existe um déficit de R$ 18 milhões Crédito: José Renato Campos

Ministério da Educação (MEC) liberou, na tarde desta segunda-feira (30), R$ 25,5 milhões para a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e para o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). O montante é apenas uma parte do que havia sido contingenciado pelo governo da verba de custeio das instituições de ensino superior. O descontingenciamento no país foi de quase R$ 2 bilhões, e 58% foram destinados às universidades.

À Ufes coube R$ 13,2 milhões, o equivalente a 15% do valor contingenciado. Por meio da assessoria, o pró-reitor de Planejamento, Anilton Salles Garcia, afirmou que os recursos serão utilizados exclusivamente para o pagamento de despesas de manutenção da universidade, tais como energia elétrica e água.

"Continuaremos respeitando todos os ajustes já realizados e que serão mantidos." Anilton Salles Garcia - Pró-reitor de Planejamento da Ufes

A Administração Central da Ufes, também por meio da assessoria, acrescenta que as medidas de contenção de gastos ainda são necessárias devido ao déficit de R$ 18,3 milhões existente no orçamento da instituição. Isso significa que o corte de bolsas , anunciado no mês passado, está mantido.

Já o Ifes teve R$ 12,3 milhões de seus recursos desbloqueados. Considerando o contingenciamento de R$ 25 milhões anunciado em abril, o valor de agora equivale a quase 50%.

Nessa nova liberação, segundo a assessoria da instituição, constam os valores referentes aos auxílios do programa de assistência estudantil, cujos pagamentos vêm sendo priorizados pelo Ifes ao longo desse tempo. Além da manutenção dos auxílios, o recurso recebido será utilizado, em sua maior parte, para garantir os pagamentos de água, luz e contratos de serviços terceirizados.

FUTURE-SE

Sobre o Programa Future-se, apresentado pelo MEC para as instituições de ensino superior, o Ifes ainda está construindo um posicionamento, por meio de debates internos e fazendo interlocução com o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal (Conif).