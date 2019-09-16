Amanda Rodrigues, Beatriz Pezzin, Henrique Tamanini, Sabrina Caram, Daniel Bermudes vão participar de mutirão de limpeza na Ufes Crédito: Carlos Alberto Silva

(Ufes) começou, no mês passado, com uma série de O segundo semestre letivo na Universidade Federal do Espírito Santocomeçou, no mês passado, com uma série de medidas para compensar os cortes na Educação impostos pelo governo federal, entre as quais a redução na frequência de limpeza de salas de aula e banheiros. Para amenizar a situação, alunos de diversos cursos estão se juntando em mutirões para manter os ambientes em condições de uso por todos.

Your browser does not support the audio element. Após cortes na Educação, alunos fazem mutirão de limpeza na Ufes

Estudantes de oito áreas do Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN) - Letras, Psicologia, Oceanografia, Filosofia, Biologia, História, Geografia e Ciências Sociais - estão organizando um mutirão para a próxima sexta-feira (20), quando pretendem promover uma grande faxina nos prédios do IC-II e IC-III.

"Estamos fazendo uma mobilização e recolhendo material de limpeza entre os alunos. Acreditamos que teremos a participação de cerca de 80 pessoas", afirma Marcelo Vicente Martelete da Silva, 21 anos, diretor do Diretório Acadêmico de Letras. Já se mostraram dispostos a participar Amanda Rodrigues, Beatriz Pezzin, Henrique Tamanini, Sabrina Caram e Daniel Bermudes. Na última semana, uma turma no Centro de Artes também se organizou e limpou o Cemuni.

Os cortes na Educação , segundo Marcelo Vicente, levaram à redução da limpeza de banheiros, de três vezes ao dia para uma; e das salas de aula que, quando recebem faxina, é apenas semanal. "Vamos fazer um mutirão nos principais prédios do Centro e ainda manutenção da área verde."

Bituqueiras começaram a ser instaladas em áreas do campus de Goiabeiras Crédito: Carlos Alberto Silva

Além disso, o dirigente do DA de Letras contou que estão sendo recolhidos materiais para a produção de "bituqueiras", um recipiente para os fumantes descartarem as guimbas de cigarro em vez de jogarem no chão. São feitas com garrafas pet, cano PVC e cabo de vassoura.

A Administração Central da Ufes, por nota, diz que entende a ação como uma iniciativa positiva por parte dos estudantes. "Especialmente neste momento em que, diante do contingenciamento orçamentário de 30% imposto pelo governo federal às Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) de todo o país, a Ufes precisou adotar medidas emergenciais, como a redução dos custos com contratos de limpeza e manutenção de áreas verdes."