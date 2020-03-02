Semáforos com problema confundem motoristas em Vitória e Vila Velha

Semáforo na Glória, em Vila Velha, em frente ao PA Crédito: Divulgação / Internauta

O semáforo está vermelho, mas os carros seguem sem respeitar a sinalização. Na outra ponta do cruzamento o sinal está verde, mas os carros estão parados. Imaginou a cena? Foi exatamente essa situação que muitos motoristas vivenciaram, no começo da tarde desta segunda-feira (02), na avenida Leitão da Silva , em Vitória. O problema foi provocado por uma queda de energia.

Pelo menos dois pontos da avenida Leitão da Silva apresentaram semáforos com problemas: no cruzamento com a avenida Rio Branco, próximo ao supermercado Carone, e no cruzamento com a rua das Palmeiras, próximo ao Cias. De acordo com a Prefeitura de Vitória, o problema já foi solucionado.

"A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informa que uma queda de energia na região da avenida Leitão da Silva afetou o funcionamento dos semáforos. No cruzamento com a rua das Palmeiras (Cias), o sinal já foi normalizado após reparos. Uma equipe do órgão está no local realizando a manutenção do cruzamento com a avenida Rio Branco e agentes de trânsito organizam o tráfego", diz a nota.

SEMÁFOROS COM PROBLEMA TAMBÉM EM VILA VELHA

O mesmo problema também foi registrado na Rodovia do Sol, na altura da Barra do Jucu, em Vila Velha , onde o semáforo travou na cor vermelha e obrigou os motoristas a desrespeitarem as leis de trânsito para poder seguir viagem.

Já na Glória, também em Vila Velha, o semáforo localizado em frente ao Pronto Atendimento do bairro confundiu os motoristas ao mostrar, ao mesmo tempo, as luzes vermelha e verde acesas. Afinal, é para seguir ou para parar?