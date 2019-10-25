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Chamada Pública 2020

Rematrículas em escolas da rede pública do ES começam na próxima terça

Do dia 29 deste mês até 26 de novembro, alunos de escolas estaduais poderão fazer a rematrícula ou solicitar transferência. os dias 27 de novembro e 13 de dezembro serão abertas as pré-matrículas para aqueles que estão fora da escola

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 10:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 10:53
Escola Viva São Pedro, em Vitória: rematrículas para alunos da rede estadual vão até 26 de novembro  Crédito: Caíque Verli
Rematrículas em escolas da rede pública do ES começam na próxima terça
As 448 escolas estaduais iniciam, na próxima terça-feira (29), a primeira etapa da Chamada Pública 2020, com a rematrícula ou solicitação de transferência dos alunos que já estudam na rede pública estadual. O prazo para a solicitação vai até o dia 26 de novembro. Entre os dias 27 de novembro e 13 de dezembro serão abertas as pré-matrículas para aqueles que não estudam em escolas da rede pública  estão fora da escola ou que estudam na rede pública de ensino municipal  ou particular.
Serão mais de 250 mil vagas para os Ensinos Fundamental e Médio Regular e 44 mil para Educação de Jovens e Adultos (EJA) que, agora, passa a contar com a oferta do Ensino Profissionalizante. O anúncio foi feito por meio de redes sociais, na noite desta quarta-feira (23), pelo governador Renato Casagrande e o secretário de Estado da Educação (Sedu), Vitor de Angelo.
"Além de ampliarmos a oferta de vagas na EJA regular em 2019, passaremos a ofertar a EJA Profissionalizante em 2020. Também ofertaremos mais de 29 mil vagas para o tempo Integral. São informações importantes para os jovens. Queremos que os pais e as mães se envolvam na mobilização e todos façam suas matrículas para que possamos ter todo mundo estudando. Trabalhamos por uma educação de qualidade para todas as pessoas, com o envolvimento das famílias"
Renato Casagrande - Governador
Já o secretário Vitor de Angelo destacou que a oferta para 2020 é maior que a do ano passado. Segundo ele, as oferta de vagas da EJA Profissionalizante e de Tempo integral têm como foco, prioritariamente, as áreas do Estado Presente em Defesa da Vida, articulando a política de educação com as demais áreas do Governo. A Chamada Pública Escolar é coordenada pela Sedu e tem como objetivo matricular crianças, jovens e adultos que ainda não estão na escola ou que estudam em escolas que não fazem parte da rede estadual de ensino, além de rematricular os que já estão frequentando as unidades da rede.

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Os resultados da rematrícula, transferência interna e pré-matrícula serão divulgados até o dia 15 de janeiro de 2020. Já a efetivação das matrículas dos alunos provenientes das etapas de transferência interna e pré-matrícula será feita até o dia 31 de janeiro. A chamada pública será realizada on-line, por meio do site da Sedu. Basta o aluno ou o responsável acessar www.sedu.es.gov.br, entrar com o login e senha (nos casos de rematrícula ou transferência), e realizar o procedimento indicado na página principal, a partir da próxima terça-feira (29). Para aqueles que farão a pré-matrícula, o login e a senha não são necessários.

CRONOGRAMA

  • O período de rematrícula e/ou solicitação de transferência interna, ou seja, para os alunos que já são da Rede Estadual, será de 29/10 a 26/11;
  • As pré-matrículas para aqueles que desejam ingressar na Rede Estadual serão entre os dias 27/11 a 13/12;
  • A divulgação do resultado da rematrícula, transferência interna e pré-matrícula ocorrerá até o dia 15/01/2020;
  • A efetivação das matrículas dos alunos provenientes das etapas de transferência interna e pré-matrícula será feita até o dia 31/01/2020.

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