Escola Viva São Pedro, em Vitória Crédito: Caíque Verli

Durante o anúncio do Governo do Estado do Espírito Santo, nesta quinta-feira (17), sobre a implantação da educação integral em mais 28 escolas para 2020 , a Secretaria de Educação (Sedu) informou também que pretende abrir novas turmas para a Escola Viva de São Pedro, em Vitória. Em agosto deste ano, o Governo chegou a avaliar o fechamento da escola devido os elevados custos de aluguel e vigilância do colégio e o baixo número de alunos.

Your browser does not support the audio element. Governo do ES quer criar novas turmas para Escola Viva de São Pedro

O secretário de Educação Vitor Amorim de Angelo explicou que a Escola Viva de São Pedo enfrenta cerca de 70% de ociosidade. Com capacidade para 650 alunos, atualmente a unidade abriga apenas 250 estudantes.

"A escola continua funcionando no mesmo local e iremos abrir turmas do Ensino Fundamental II. O prédio é alugado e queremos que a escola seja realmente usada. Por isso, estamos conversando com a comunidade para abrir novas turmas", disse.

POSSIBILIDADE DE FECHAMENTO E PROTESTOS

Em agosto deste ano o Governo do Estado confirmou que avaliava fechar a Escola Viva de São Pedro, primeira unidade inaugurada do projeto de ensino integral implantado na gestão Paulo Hartung, que antecedeu o atual governador Renato Casagrande. Os elevados custos de aluguel e vigilância do colégio, já que o prédio não pertence ao Estado, e o baixo número de alunos são apontados como fatores que levam o governo Casagrande a cogitar o fechamento e a transferência dos estudantes para outras escolas.