Veja quais são os municípios que querem Escolas Cívico-Militar no ES

Ao menos oito municípios do Espírito Santo querem ter uma escola Cívico-Militar. São eles: Apiacá, Aracruz, Iúna, Ibatiba, Montanha, Venda Nova do Imigrante, Viana e Guaçuí.
O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Ministério da Defesa. O modelo vai abranger as áreas didático-pedagógica, educacional e administrativa, tendo nesses últimos dois pontos a participação dos militares.
Segundo o secretário de educação de Apiacá, Salatiel Elias de Oliveira, mesmo não tendo o número de alunos necessário para aderir ao programa, mandou o ofício para o MEC mostrando interesse. “Nós temos uma escola que não se enquadra no quantitativo de alunos que deveria ser de 500 a 1000, temos cerca de 250. Porém enquadramos em outros requisitos como nota baixa no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e vulnerabilidade social”, pontuou.
MEC
O anúncio ainda não foi feito de forma oficial MEC, mas a reportagem entrou em contato com municípios do Espírito Santo. O MEC, na quarta-feira (16), disse apenas que 643 municípios de todas as regiões do País manifestaram interesse em aderir ao piloto do Programa de Escolas Cívico-Militares.
A lista dos municípios contemplados será divulgada até o dia 15 de novembro. A expansão de escolas nesse modelo, que prevê a participação de militares da reserva em atividades educacionais e administrativas das unidades, é uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Educação,Abraham Weintraub, disse que o ministério vai fazer a seleção, levando em conta os indicadores sociais, tamanho e a disponibilidade de militares nessas cidades.