Veja quais são os municípios que querem Escolas Cívico-Militar no ES

Segundo o secretário de educação de Apiacá, Salatiel Elias de Oliveira, mesmo não tendo o número de alunos necessário para aderir ao programa, mandou o ofício para o MEC mostrando interesse. “Nós temos uma escola que não se enquadra no quantitativo de alunos que deveria ser de 500 a 1000, temos cerca de 250. Porém enquadramos em outros requisitos como nota baixa no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e vulnerabilidade social”, pontuou.