Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Pitbull ataca poodle depois de invadir restaurante em Manguinhos
Serra

Pitbull ataca poodle depois de invadir restaurante em Manguinhos

Duas amigas estavam com a cadela dentro do estabelecimento quando pitbull atacou o animal pelas costas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2019 às 20:42

Publicado em 15 de Dezembro de 2019 às 20:42

Pitbull carregou poodle pela rua Crédito: Foto internauta
Duas amigas ficaram desesperadas após um pitbull cor caramelo invadir o restaurante onde estavam e atacar a poodle delas. A situação aconteceu por volta das 14h30 do último sábado (14), em Manguinhos, na Serra. A cadela atacada, que tem 10,5 anos, estava internada em estado grave em uma clínica veterinária do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta segunda-feira (16).
De acordo com a dona do animal ferido, que preferiu não se identificar, ela e uma amiga estavam na parte externa de um restaurante, em Manguinhos, na hora que tudo aconteceu. "Minha amiga foi ao banheiro e a cachorra ficou deitada no banco onde ela estava. O pitbull atacou a minha poodle nas costas. Eu briguei com ele para que soltasse ela, me feri caindo da cadeira, mas não consegui", narra.
Ainda segundo a dona da poodle, o garçom também tentou fazer com que  o pitbull largasse o animal menor. 
"Ele (o garçom) deu cadeiradas no pitbull, mas não adiantou. O cachorro saiu correndo na rua com minha cadelinha na boca. Quando a minha amiga saiu do banheiro e viu o que estava acontecendo, ela se jogou na rua e deu socos no animal, mas ele não soltava a poodle de jeito nenhum. Ficamos chorando, gritando, pedindo a Deus e desesperadas com a situação"
Dona da cachorra ferida - Cargo do Autor
Segundo a dona da cadela, o pitbull continuou correndo para uma parte da vegetação nativa que fica na praia e largou a cachorra lá, achando que estivesse morta.  "Um homem de bicicleta pegou, colocou ele em uma coleira e o carregou embora. Vimos quando ele passou pela gente. Gritamos, mas ele não parou. Uma mulher viu que nossa cachorrinha estava viva ainda, colocou ela no carro e levou pra gente", conta.
A cachorra teve o pescoço dilacerado e está sedada com morfina. De acordo com moradores da região de Manguinhos, esse não foi o primeiro ataque do pitbull. A reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar para obter mais informações sobre o caso.  Por nota, ela respondeu que:
"Infelizmente, não conseguiremos ajudá-los hoje, pois a ocorrência não foi localizada no plantão vigente da Delegacia Regional. Durante finais de semana, feriados e pontos facultativos, a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente da Delegacia. Os cartórios onde consultamos ocorrências de plantões finalizados funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados