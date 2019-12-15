Pitbull ataca poodle depois de invadir restaurante em Manguinhos

Pitbull carregou poodle pela rua Crédito: Foto internauta

Duas amigas ficaram desesperadas após um pitbull cor caramelo invadir o restaurante onde estavam e atacar a poodle delas. A situação aconteceu por volta das 14h30 do último sábado (14), em Manguinhos, na Serra . A cadela atacada, que tem 10,5 anos, estava internada em estado grave em uma clínica veterinária do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta segunda-feira (16)

De acordo com a dona do animal ferido, que preferiu não se identificar, ela e uma amiga estavam na parte externa de um restaurante, em Manguinhos, na hora que tudo aconteceu. "Minha amiga foi ao banheiro e a cachorra ficou deitada no banco onde ela estava. O pitbull atacou a minha poodle nas costas. Eu briguei com ele para que soltasse ela, me feri caindo da cadeira, mas não consegui", narra.

Ainda segundo a dona da poodle, o garçom também tentou fazer com que o pitbull largasse o animal menor.

"Ele (o garçom) deu cadeiradas no pitbull, mas não adiantou. O cachorro saiu correndo na rua com minha cadelinha na boca. Quando a minha amiga saiu do banheiro e viu o que estava acontecendo, ela se jogou na rua e deu socos no animal, mas ele não soltava a poodle de jeito nenhum. Ficamos chorando, gritando, pedindo a Deus e desesperadas com a situação" Dona da cachorra ferida - Cargo do Autor

Segundo a dona da cadela, o pitbull continuou correndo para uma parte da vegetação nativa que fica na praia e largou a cachorra lá, achando que estivesse morta. "Um homem de bicicleta pegou, colocou ele em uma coleira e o carregou embora. Vimos quando ele passou pela gente. Gritamos, mas ele não parou. Uma mulher viu que nossa cachorrinha estava viva ainda, colocou ela no carro e levou pra gente", conta.

A cachorra teve o pescoço dilacerado e está sedada com morfina. De acordo com moradores da região de Manguinhos, esse não foi o primeiro ataque do pitbull. A reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar para obter mais informações sobre o caso. Por nota, ela respondeu que: