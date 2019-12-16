Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Morre poodle atacada por pitbull que invadiu restaurante em Manguinhos
Serra

Morre poodle atacada por pitbull que invadiu restaurante em Manguinhos

A cadela, que tinha 10 anos, estava internada em estado grave em uma clínica veterinária após ter o pescoço dilacerado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 12:27

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 12:27

Pitbull carregou poodle na rua Crédito: Foto Leitor
Terminou com um final triste a história da cadela de raça poodle que foi atacada por um pitbull que invadiu o restaurante onde a cachorra estava, em Manguinhos, na Serra.  A cachorra não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta segunda-feira (16). O caso aconteceu por volta das 14h30 do último sábado (14).
A cadela, que tinha 10 anos, estava internada em estado grave em uma clínica veterinária após ter o pescoço dilacerado. Ela estava sedada com morfina. A informação da morte foi confirmada pelo delegado Rodrigo Rosa, titular da Delegacia de Jacaraípe. A dona da cadela esteve na unidade policial, na manhã desta segunda-feira, para registrar um boletim de ocorrência.  "Ela morreu de madrugada e encaminhamos a dona, que é idosa, para fazer exame de corpo de delito. A mulher não foi atacada, mas se machucou ao tentar salvar o animal", disse o delegado. De acordo com moradores da região de Manguinhos, esse não foi o primeiro ataque do pitbull.

O CASO

A dona da cadela, que preferiu não se identificar, contou que ela e uma amiga estavam na parte externa de um restaurante, em Manguinhos. O pitbull atacou a cadela pelas costas. Nem a dona da cachorra e nem o garçom do estabelecimento conseguiram fazer com que o pitbull largasse o animal menor. O garçom chegou a dar cadeiradas mo pitbull, segundo ela, mas o cachorro saiu correndo com a cadela na boca.
Segundo a dona da cadela, o pitbull continuou correndo para uma parte da vegetação nativa que fica na praia e largou a cachorra lá, achando que estivesse morta. "Um homem de bicicleta pegou, colocou ele em uma coleira e o carregou embora. Vimos quando ele passou pela gente. Gritamos, mas ele não parou. Uma mulher viu que nossa cachorrinha estava viva ainda, colocou ela no carro e levou pra gente", relatou em entrevista para A Gazeta.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados