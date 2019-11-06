Incêndio

Casa de família acusada de vender carne de cachorro em Guarapari pega fogo

A Polícia Civil investiga se o incêndio foi criminoso. Equipe dos Bombeiros foi ao local para conter as chamas; imóvel estava vazio
Redação de A Gazeta

06 nov 2019 às 19:05

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 19:05

Polícia encontrou 52 cachorros vítimas de maus-tratos na casa da família presa em Guarapari Crédito: Reprodução
A casa da família que foi presa acusada de maltratar e vender carne de cachorro pegou fogo na tarde desta quarta-feira (06), no bairro Balneário de Meaípe, em Guarapari. O caso será investigado pela Polícia Civil. A equipe de Bombeiros foi ao local para conter as chamas.
De acordo com a Polícia Civil, ainda não é possível dizer se trata-se de um incêndio criminoso ou se foi acidental. A casa era alugada para a família que foi presa em outubro, suspeita de maltratar animais. O imóvel estava vazio.
A polícia destacou ainda que outras informações não serão passadas para não atrapalhar as investigações.  O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Guarapari.
Família é presa acusada de comercializar carne de cachorro em Guarapari Crédito: Esthefany Mesquita

