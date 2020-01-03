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Fortes chuvas

Pico de energia atinge a Terceira Ponte, bairros de Vila Velha e Aracruz

Segundo a Rodosol, concessionária responsável pela via, a Terceira Ponte ficou sem energia por aproximadamente dois minutos. Em aviso nas redes sociais, a EDP Escelsa afirma que mais de 600 raios afetaram o fornecimento de energia em várias regiões do Estado.

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 20:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 20:56
Terceira Ponte ficou sem energia nesta sexta-feira (03) Crédito: Reprodução/Rodosol
Diante das fortes chuvas e raios que atingiram o Estado nesta sexta-feira (03), algumas regiões ficaram temporariamente sem energia. A Terceira Ponte foi um dos pontos afetados. Segundo a Rodosol, concessionária responsável pela via, o local ficou sem luz por aproximadamente dois minutos. Ainda segundo a empresa, bairros de Vila Velha também foram atingidos pelo apagão.
De acordo com a EDP, concessionária de energia elétrica, o sistema elétrico no viaduto já foi restabelecido e não é possível precisar que regiões do município canela-verde ficaram sem luz.
Em aviso que circula nas redes sociais, a empresa afirma que mais de 600 raios afetaram o fornecimento de energia em várias regiões do estado. "Temos mais de 450 colaboradores trabalhando em ritmo acelerado para normalizar o serviço. Para sua segurança, evite aproximar-se de cabos de energia que possam estar no solo".

ARACRUZ

Situação causada pelas chuvas em Aracruz Crédito: Internauta
Ainda segundo a EDP, um raio atingiu a rede de distribuição de energia que atende a faixa da ES 010 entre Praia Grande, em Fundão, até o Sesc de Santa Cruz, já em Aracruz. O fornecimento de energia foi interrompido por cerca de quatro minutos, mas a situação já foi totalmente normalizada.

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