Vídeo: chuva cria 'bueiros falantes' na Avenida Leitão da Silva

Bueiros da Avenida Leitão da Silva Crédito: Reprodução/Internet

Dois vídeos que circulam nas redes sociais mostram tampas de bueiros abrindo e fechando involuntariamente durante as chuvas. Em tom de brincadeira, os vídeos viraram memes que foram batizados como bueiros falantes. Em um dos registros, um dos internautas que gravou o flagrante relata a preocupação com acidentes de trânsito.

A Central de Serviços da Prefeitura de Vitória informou que já está em contato com engenheiros do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) para verificar o que aconteceu, pois a obra foi recém-inaugurada pelo Governo do Estado e entregue à Prefeitura há poucos dias.

A mestre em Saneamento e professora da UCL, Fabiana Freitas Justino, explicou que a abertura e fechamento dos bueiros se trata de um fenômeno hidráulico provocado pelo volume excessivo de chuva registrado nesta sexta-feira (3). Ela acredita que também possa ter havido algum bloqueio na saída da galeria. No entanto, segundo ela, essa suspeita deveria ser investigada.

"O vídeo mostra que, por causa do volume da chuva, a seção da galeria está 100% ocupada. Ali é um ponto baixo da via. As áreas altas estão lançando um fluxo de água muito grande e a pressão interna dessa galeria passou a ser o que a gente chama de conduto fechado. A pressão interna é maior que a externa. Como tem pressão, a tampa está sendo levantada", disse a professora.

O QUE DIZ DER