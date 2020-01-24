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Oncologia do Infantil de Vitória passa a funcionar anexo ao HPM

Com o novo setor, serão disponibilizados 26 leitos de internação (antes eram 19), 19 de 'hospital dia' (antes eram 10), 14 consultórios multidisciplinares, duas cabines para quimioterapia, além de uma estufa para esterilização, espaço família e farmácia

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 10:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 10:33
Novo setor de oncologia do Hospital Infantil de Vitória funcionará anexo ao Hospital da Polícia Militar (HPM), em Bento Ferreira Crédito: Caique Verli
Oncologia do Infantil de Vitória passa a funcionar anexo ao HPM
As crianças e adolescentes que fazem tratamento contra o câncer no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Santa Lúcia, Vitória, serão transferidos para o novo setor de oncologia da instituição, inaugurado na manhã desta sexta-feira (24) na unidade anexa ao Hospital da Polícia Militar (HPM), em Bento Ferreira. A transferência será gradual.
A unidade em Santa Lúcia enfrenta problemas em infraestrutura. Em setembro de 2019, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse que o governo avaliava fechar o prédio e ainda iria definir se os serviços seriam transferidos para outras unidades ou se será construído um novo hospital. Na época, fotos e vídeos mostravam fios expostos, paredes descascando, pias e vasos soltos.

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A unidade em Santa Lúcia funciona sem o alvará do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária, segundo a Defensoria Pública Estadual, desde 2014.
O pronto-socorro da instituição já funciona no anexo ao HPM desde o segundo semestre de 2017, como uma das medidas para desafogar o atendimento em Santa Lúcia.
Governador Renato Casagrande e outras autoridade na inauguração do novo setor de oncologia do Hospital Infantil de Vitória Crédito: Caique Verli
Com a inauguração do novo setor, a oncologia passará a disponibilizar 26 leitos de internação (antes eram 19), 19 leitos "hospital dia" (antes eram 10), 14 consultórios multidisciplinares, duas cabines para quimioterapia, além de uma estufa para esterilização, espaço família e farmácia.
As obras custaram quase R$ 3,2 milhões. Além desse valor, recursos da UVV e da Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (Acacci) somam R$ 607 mil.
Com a desocupação da área da oncologia no Hospital Infantil  de Vitória em Santa Lúcia, o espaço vai abrigar um ambulatório para atendimento de crianças com lábio leporino e fenda de palatina (fissura labial), que são más formações congênitas que ocorrem durante o desenvolvimento do embrião.

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