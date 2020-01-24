Novo setor de oncologia do Hospital Infantil de Vitória funcionará anexo ao Hospital da Polícia Militar (HPM), em Bento Ferreira Crédito: Caique Verli

Your browser does not support the audio element. Oncologia do Infantil de Vitória passa a funcionar anexo ao HPM

As crianças e adolescentes que fazem tratamento contra o câncer no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Santa Lúcia, Vitória, serão transferidos para o novo setor de oncologia da instituição, inaugurado na manhã desta sexta-feira (24) na unidade anexa ao Hospital da Polícia Militar (HPM), em Bento Ferreira. A transferência será gradual.

A unidade em Santa Lúcia enfrenta problemas em infraestrutura. Em setembro de 2019, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse que o governo avaliava fechar o prédio e ainda iria definir se os serviços seriam transferidos para outras unidades ou se será construído um novo hospital. Na época, fotos e vídeos mostravam fios expostos, paredes descascando, pias e vasos soltos.

A unidade em Santa Lúcia funciona sem o alvará do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária, segundo a Defensoria Pública Estadual, desde 2014.

O pronto-socorro da instituição já funciona no anexo ao HPM desde o segundo semestre de 2017, como uma das medidas para desafogar o atendimento em Santa Lúcia.

Governador Renato Casagrande e outras autoridade na inauguração do novo setor de oncologia do Hospital Infantil de Vitória Crédito: Caique Verli

Com a inauguração do novo setor, a oncologia passará a disponibilizar 26 leitos de internação (antes eram 19), 19 leitos "hospital dia" (antes eram 10), 14 consultórios multidisciplinares, duas cabines para quimioterapia, além de uma estufa para esterilização, espaço família e farmácia.

As obras custaram quase R$ 3,2 milhões. Além desse valor, recursos da UVV e da Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (Acacci) somam R$ 607 mil.