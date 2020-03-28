Números de emergência 190 e 193 apresentam instabilidade no ES

O telefone de emergência 190 apresentou algumas falhas durante este sábado (28) no Espírito Santo. Segundo relatos de leitores de A Gazeta, ao tentarem ligar para a polícia, a ligação era redirecionada para outros municípios. Os problemas começaram ainda durante a madrugada e só foram totalmente reestabelecidos por volta das 16h30.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp), a instabilidade se deu por conta de uma falha técnica. Assim que ela foi constatada, a equipe iniciou os trabalhos de reparo e estabilizou o serviço. De acordo com a secretaria, apesar do problema, em nenhum momento o telefone chegou a ficar fora do ar.
O 193, do Corpo de Bombeiros, também apresentou problemas durante a madrugada e um outro telefone chegou a ser disponibilizado para emergências, mas o serviço também foi normalizado.