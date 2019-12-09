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Estudantes de São Pedro

Natal da Polícia Federal conta com Papai Noel e entrega de presentes

87 crianças foram recebidas na escadaria da Superintendência pela equipe de ajudantes do Papai Noel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 17:16

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 17:16

Crianças recebem presentes do papai noel na Polícia Federal

Polícia Federal, por meio da Superintendência Regional no Espírito Santo, entregou na manhã desta segunda-feira (09), por volta das 9h, presentes para 87 crianças do Centro Municipal de Educação Infantil Magnólia Dias Miranda Cunha, do bairro São Pedro, em Vitória. Quem fez as entregas foi o próprio Papai Noel. 
As crianças foram recebidas na escadaria da Superintendência pela equipe de ajudantes do Papai Noel, onde ficaram aguardando a chegada da ilustre figura natalina. Enquanto ele não aparecia, as crianças gritavam: Bom dia, Papai Noel, até que ele apareceu por cima de uma viatura com a sirene acionada e deu uma volta pelo pátio.
Entrega de presentes pelo Papai Noel Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Ao descer do veículo com a ajuda de uma escada, o Papai Noel da Federal foi logo cercado pelas crianças que o acompanharam pela rampa até o auditório. O evento foi aberto com uma prece e com a fala de congratulações do Superintendente Regional, Jairo Souza da Silva, que agradeceu a presença das crianças e desejou a todos um feliz Natal.
A autoridade agradeceu a participação dos servidores e colaboradores que ajudaram na organização do evento e afirmou que é com a união de todos que o resultado pode ser alcançado. Por fim, foram entregues os presentes e o evento foi encerrado com um café da manhã.

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