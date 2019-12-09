Natal da Polícia Federal conta com Papai Noel e entrega de presentes

Crianças recebem presentes do papai noel na Polícia Federal

Polícia Federal , por meio da Superintendência Regional no Espírito Santo, entregou na manhã desta segunda-feira (09), por volta das 9h, presentes para 87 crianças do Centro Municipal de Educação Infantil Magnólia Dias Miranda Cunha, do bairro São Pedro, em Vitória. Quem fez as entregas foi o próprio Papai Noel.

As crianças foram recebidas na escadaria da Superintendência pela equipe de ajudantes do Papai Noel, onde ficaram aguardando a chegada da ilustre figura natalina. Enquanto ele não aparecia, as crianças gritavam: Bom dia, Papai Noel, até que ele apareceu por cima de uma viatura com a sirene acionada e deu uma volta pelo pátio.

Entrega de presentes pelo Papai Noel Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Ao descer do veículo com a ajuda de uma escada, o Papai Noel da Federal foi logo cercado pelas crianças que o acompanharam pela rampa até o auditório. O evento foi aberto com uma prece e com a fala de congratulações do Superintendente Regional, Jairo Souza da Silva, que agradeceu a presença das crianças e desejou a todos um feliz Natal.