Motorista de app em Vitória terá acesso a bairro do passageiro

A novidade, que está disponível para motoristas da Uber e será estendida para os demais municípios da Região Metropolitana, foi desenvolvida para dar mais segurança para os profissionais

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 16:43 - Atualizado há 6 anos

Motoristas da Uber agora recebem informação do bairro de destino em Vitória Crédito: Pixabay

Motoristas de aplicativo que atuam pela Uber agora tem a informação do bairro de destino do passageiro em Vitória. A mudança entrou em vigor nesta semana após pedidos da categoria por mais segurança. A informação foi confirmada pela empresa durante a reunião desta terça-feira (15) da CPI de Crimes Cibernéticos da Assembleia Legislativa.

Antes, quando um passageiro solicitava uma corrida, o motorista recebia apenas a região de destino da viagem, sem ter a informação precisa da chegada. De acordo com o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo do ES (Amapes), Luiz Fernando Muller, isso causava insegurança a categoria.

“Aparecia para nós a região. Por exemplo: região sul da Serra. Ele contemplava de 10 a 12 bairros, e para nós motoristas de aplicativo ficava muito vago e perigoso. Agora, nós sabemos detalhadamente o bairro que vamos, podendo ter a escolha se vamos para determinado bairro ou não”, disse.

Por enquanto, a ferramenta detalha apenas bairros de Vitória. De acordo com o porta-voz da Uber, Marcio De Meo, um cronograma de trabalho está sendo montado para que a informação apareça para viagens em toda a região metropolitana.

“Isso começou nos últimos dias e as primeiras reações que tivemos dos motoristas foi de muita aceitação, e agora vamos estabelecer um cronograma de trabalho para levar esse detalhamento maior dos bairros para toda a região metropolitana e não apenas para Vitória, que foi por onde a gente começou”, explicou.

Reconhecimento facial

A 99, que também opera com transporte de aplicativo na Grande Vitória, participou do encontro. Durante a discussão, foi levantada a possibilidade da empresa trazer uma tecnologia de reconhecimento facial para passageiros, também a fim de garantir mais segurança.

Por nota, a 99 confirmou a possibilidade, informando que “está testando a detecção facial dos passageiros em Porto Alegre (RS) e estuda implantar o sistema de verificação em Vitória”.

Além de representantes das empresas e dos motoristas, participaram também autoridades de segurança, como representantes das polícias Civil e Militar. Entre os pontos levantados pelos agentes, estavam uma melhor identificação dos veículos de aplicativo e um canal direto de troca de informações para agilidade nas investigações.

Segundo o presidente da Comissão, deputado Vandinho Leite (PSDB), uma nova reunião deve acontecer em breve para que as partes avancem nas sugestões.

